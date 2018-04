En række kommuner i hovedstaden beder folk om ikke at fodre ænder og gråspurve på grund af rotter

Brødet og rundstykkerne skal blive på morgenbordet eller i din mave - og ikke kastes ud til ænder og svaner. En række kommuner rundt om i hovedstadsområdet opfordrer nu til at droppe fodring af fugle.

For selvom det kan være hyggeligt at servere resterne af morgenbrødet for fuglene i den nærliggende sø, så tiltrækker det rotter, og dem kæmper kommunerne i forvejen gevaldigt med.

Det gælder blandt andet i Egedal kommune, hvor der er skilte ved kommunens 15 søer.

- Når man fodrer fuglene, så er der mad, og rotter vil gerne spise brød og korn, så det tiltrækker dem, siger Katrine Granath, ansvarlig for rottebekæmpelsen i Egedal kommune til DR P4 København.

Samtidig så gør fodringen det også meget sværere at bekæmpe rotterne, når de først er kommet.

- Hvis der er korn eller brød, så går rotterne ikke i giftdepotterne, og det gør det meget vanskeligt at bekæmpe rotterne, forklarer Katrine Granath til DR P4 København.

I Høje Taastrup kommune har de forsøgt sig med skilte for at advare folk mod at fodre ænder og fugle - og dermed også rotterne. Men her oplever de, at skiltene bliver pillet ned, og folk ignorerer advarslen.

- Jeg tror, det er naturstridigt, når man går med sit barnebarn i hånden og gerne vil fodre ænderne at forstå, at det her må man ikke. Skiltene har ikke nogle virkning, og vi kan ikke forklarer folk det, de kan simpelthen ikke forstå det, siger Claus Dahl, parkchef i Høje Taastrup kommune til DR P4 København.

Kommuner som København, Glostrup, Rødovre og Vallensbæk opfordrer også til at droppe brødet til fuglene på grund af rotter.