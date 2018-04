En aggressiv herpessygdom har tvunget flere fynske rideklubber til at lukke. Heste fra andre dele af landet kan dog også være ramt af den smitsomme sygdom, advarer dyrlæge.

»Man bør være hysterisk med hygiejnen i staldene, så herpesvirussen ikke breder sig. Specielt i denne tid, hvor mange hopper er drægtige. Det er en sjælden virus, der ikke er set så aggressiv i mange år. Hesteherpes kan give dyrene neurologiske sygdomme, og hvis hopperne bliver smittet, kan det medføre en abortstorm,« siger Sisse Holm-Thomsen, dyrlæge på Norets Hestepraksis, til TV 2.

Advarslen kommer efter et distriktsstævne på Dalumgaard Rideklub på Fyn i weekenden den 7.-8. april, hvor det blev konstateret, at flere heste var ramt af den alvorlige hesteherpes. Seks af rideklubbens 80 heste er blevet ramt, men da stævnet havde besøg af cirka 100 heste, er det muligt, at den yderst smitsomme sygdom er blevet spredt til resten af landet.

Symptomerne tæller ifølge dyrlægen feber, nedsat ædelyst, hoste og generelt nedstemt sindstilstand. Desuden kan hesten miste hudfølsomhed og styrke i bagpartiet og blive lam, så den hverken kan rejse sig op eller få afføring, forklarer hun til TV 2.

Sygdommen smitter gennem luften, når hestene f.eks. nyser, men burde ifølge dyrlægen ikke kunne smitte heste i nabostaldene omkring en kilometer væk.

Højgaards Hestehospital på Fyn advarede den 13. april i et Facebook-opslag om den frygtede sygdom. Siden har både Fyns Rideklub, Ebberup Rideklub og MidtFyns Rideklub lukket ned for udefrakommende.

Hos hestehospitalet har man følgende råd til hesteejere, der må have mistanke om, at deres hest er smittet:

»Man skal tage temperaturen på alle hestene i stalden to gange om dagen, og hvis ingen af hestene får forhøjet temperatur inden for de næste to uger, er de ikke smittede,« forklarer dyrlæge Louise Husted.

Mennesker kan ikke smittes med hesteherpes.