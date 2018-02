For to måneder siden blev en dansk butikskæde kåret som Årets Gazelle på Sjælland. I denne uge blev virksomheden erklæret konkurs.

Engang imellem går det stærkt i dansk erhvervsliv. Nogle gange måske også lidt for stærkt.

I hvert fald må virksomheden Senobis og dets søsterselskab Euro-Outlets dreje nøglen om efter flere år med kanon vækst, hvor den blev kåret som Sjællands hurtigst voksende virksomhed.

30. november fik virksomheden prisen som Årets Gazelle og den hurtigst voksende virksomhed på Sjælland på grund af en imponerende vækst på næsten 3000 procent over fire år. Onsdag i denne uge blev både Senobis og søsterselskabet Euro-Outlets så erklæret konkurs ved Skifteretten i Næstved.

Og nu står det klart, at kreditorerne står tilbage med en regning på 40 millioner kroner.

Det skriver Sjællandske.

Bag firmaerne står Thomas Skov Nielsen, som i 2007 begyndte at sælge varer i Grønland med grønlandsk varedeklaration. De varer, som butikkerne i Grønland ikke kunne sælge, blev solgt i Euro-Outlets butikker i Danmark.

Han forklarer, at økonomien trods væksten ikke længere kunne hænge sammen:

»Det har ikke været muligt at skaffe den kapital, som skal til for at drive selskaberne videre,« siger Thomas Skov Nielsen til avisen.

Ifølge Sjællandske oplyser advokaten, som tager sig af konkursboerne, at selskaberne skylder omkring 10 millioner kroner til leverandører af varer og også omkring 10 millioner til bankerne. Dertil kommer en stor regning til virksomhedernes grønlandske samarbejdspartner KNI, som sammen med Senobis ejer selskabet Pitsaasut, som sælger non-food på Grønland. KNI mener selv, at de har 20 millioner korner til gode hos Senobis.

Konkursen kommer til at gøre ondt i Næstved Boldklub, som har Senobis som hovedsponsor.

»Jeg modtog nyheden om Senbobis’ konkurs med chok. Den havde jeg ikke lige set komme, siger klubbens ejer, Peter Birk, til Sjællandske.