Det skortede ikke på verbal tilbagebetaling, da 99 et halvt år gamle Thyra Vadgaard fra Odense mandag eftermiddag fik sit helt store ønske opfyldt, da hun tog sit livs længste og vildeste spring fra fire kilometers højde med et minuts frit fald og fem minutters svæv i faldskærmen på vej mod jorden, mens hun sammen med sin erfarne instruktør Johnni Scheffmann Meier kunne nyde udsigten over Beldringe og hele Fyn.

Og lige som selve tandemspringet var kilometer-langt, har tilløbet til at få opfyldt Thyra Vadgaards store og spektakulære ønske også været det.

For vejret drillede gang på gang i sensommeren og efteråret i fjor, hvor der ikke færre end fem gange blev gjort klar til at tage forskud på Thyras 100 års fødselsdagsgave, men hvor instruktøren lige så mange gange af sikkerhedsmæssige årsager valgte at udskyde det bogstaveligt talt højtflyvende projekt.

Men mandag klokken 13 lykkedes det endelig, og springet forløb helt perfekt. Måske fordi Thyra gennem måneder har trænet på livet løs og deltaget i gymnastikøvelserne på afdeling Nøkkerosen på Plejecenter Øst i Vollsmose og trods et par slidte ben gik fra sin lejlighed og op til kantinen, hvor hun med deltagelse i gymnastik og bevægelse har kunne forberede sig til det store spring.

»Jeg glæder mig helt vildt,« sagde hun i går, mens hun kort før klokken 13 var i færd med at få en Supermands-dragt på kroppen og gjort klar.

Og det var der bestemt også grund til. For hvor mange 99-årige ytrer lige ønske om at blive kastet ud i det blå kilometerhøjt oppe i luften fra en lille flyvemaskine?

Det er folkene i Odense Faldskærmscenter, der har base ved HCA Airport i Beldringe, som har været yderst behjælpelige med at få det hele til at flaske sig omkring Thyra Vadgaards store ønske. Og i klubben selv har man da også været begejstrede, så tandemspringet med 1. grads instruktør Johnni Scheffmann Meier som den sikre styrmand blev filmet med hjælp fra et andet medlems Gopro-kamera. Og derefter uploadet til klubbens Facebook-side, så de involverede og alle andre med lyst til at se næsten 100 år gamle Thyra i frit fald nu har muligheden.

Thyra Vadgaard stammer oprindelig fra Midtjylland, hvor hun en del af sine erhvervsaktive år arbejdede på telefoncentralen i Galten. Dengang i begyndelsen af 1960'erne var der nok ikke mange, som lige havde set det komme, at Thyra næsten 60 år senere og i en alder af næsten 100 år skulle tage det helt store spring.

»Det har været en helt fantastisk dag. Og uanset hvor meget eller hvor lidt, mor kan huske, så håber og tror jeg på, at den her fysiske oplevelse gør, at hun vil blive ved med at vende tilbage til det. Det har bare været smaddergodt det hele,« lød det sidst på dagen fra datteren Annette Vadgaard, som har været primus motor i at få Thyra op og flyve.