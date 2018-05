Danske strande og søer scorer igen højt på Det Europæiske Miljøagenturs måling af badevandet i Europa.

København. Mandag udnævnte en rejseskribent hos det amerikanske medie CNN København som den badeby, han bedst kan lide i hele verden.

Tirsdag fortsætter det danske badevands succes.

Det Europæiske Miljøagentur udgiver nemlig sin årlige måling af badevandskvaliteten i Europa.

Her ligger Danmark i den gode ende på listen over lande med det bedste badevand.

I gennemsnit har 85 procent af badestederne i de europæiske lande badevand af fremragende kvalitet. Danmark ligger dog over gennemsnittet med 86,7 procent.

Sidste år var samme tal 85,9 for de danske badesteder.

Tager man de mindre fremragende - men også o.k. - danske badesteder med, er næsten alle med på listen.

I alt har 1007 af de 1029 badesteder, Miljøagenturet foretog målinger ved i Danmark i 2017, badevand af tilstrækkelig god kvalitet. Det svarer til 97,9 procent.

Ti steder i Danmark har dårlig vandkvalitet. Det drejer sig blandt andet om badevandet ved et af de to målte steder ved Lindholm Strandpark i Nørresundby i Nordjylland, ved Skødshoved Strand på Djursland og ved to steder lige syd for Rungsted Havn på Strandvejen i Nordsjælland.

Det har ikke været muligt at lave en vurdering af badevandet ved 12 badesteder.

/ritzau/