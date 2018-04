I videoen øverst kan du se et overblik over konflikten, der kan lægge store dele af den offentlige sektor midlertidigt ned.

Ved afslutningen af forhandlingerne i forligsinstitutionen mandag aften var det 0,27 procentpoint, der skilte arbejdsgiverne fra lønmodtagerne. Det betyder - i sygeplejerskernes tilfælde - at det blot er 84 kroner om måneden, der skiller parterne indtil videre. For andre faggrupper vil beløbet være enten større eller mindre afhængigt af, om de tjener mere eller mindre end sygeplejerskerne.

Arbejdsgiverne tilbød en lønstigning på 7,9 procent, mens lønmodtagerne krævede en stigning på 8,17 procent.

For en kommunalt ansat sygeplejerske er det en forskel på 84 kroner om måneden, når den samlede lønstigning er indfaset. Indfasning vil ske over tre år, og derfor er forskellen de første to år væsentligt mindre.

Eksempel:

En sygeplejerske i kommunen tjener i dag 31.179 kroner om måneden inklusive pension men uden særlige tillæg. Med kommunernes tilbud om en lønstigning på 7,9 procent over tre år, vil sygeplejersken ende med en stigning på 2.463 kroner.

Der skal tages forbehold for udregningen, da den endelige lønstigning kan variere alt efter, hvordan spørgsmålet om lønreguleringen kommer til at se ud i den endelige aftale.

Lønreguleringen er lavet for at sikre, at det offentlige ikke bliver lønførende, og derfor justeres den årlige lønudvikling kun med 80 procent i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Kilder tæt på forhandlingerne har oplyst til BT, at arbejdsgiverne også skulle være villige til at give indrømmelser på det punkt.