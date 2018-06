80 brandfolk og 20 brandkøretøjer er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus.

Branden er startet i vaskeriet og omfatter nu 4000 kvadratmeter.

Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

»Som det ser ud nu, ser der ikke ud til, at der er nogen fare for at det spreder til andre dele af sygehuset,« udtaler vagtchef Thomas Jørgensen hos Midt- og Vestsjællands Politi til BT.

Det er sygehusets vaskeri, der er gået ild i, og der en større slukninksindsats igang ved bygningen, der er en selvstændig bygning i forhold til selve hospitalet.

Ingen meldinger om personskade.

Politiet fik anmeldelsen klokken 23.39.

/ritzau/