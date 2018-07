Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tysk minister truer Merkel med at træde tilbage

I asylstriden med forbundskansler Angela Merkel vil indenrigsminister og formand for CSU Horst Seehofer opgive begge sine poster, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa. Samtidig får Merkel opbakning til sin linje fra ledelsen i sit eget kristelige demokratiske parti, CDU.

Venstrefløjsfavorit står til overbevisende præsidentvalgssejr i Mexico

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador bliver med stor sandsynlighed Mexicos næste præsident. En valgstedsmåling natten til mandag peger på en klar sejr til 64-årige Obrador, der står til at få 53-59 procent af stemmerne.

Tesla rammer mål om at producere 5000 biler om ugen

For første gang har Tesla formået at opfylde en målsætning om, at der på en enkelt uge skal rulle 5000 nye elbiler af typen Model 3 ud fra selskabets fabrik i Freemont i Californien. Det bekræfter Teslas stifter og topchef, Elon Musk, i en mail til medarbejderne.

Mexico City har kurs mod sin første kvindelige borgmester

Mexico City forventes at vælge en kvindelig borgmester for første gang i historien. Den 56-årige jødiske lokalpolitiker og forsker Claudia Sheinbaum står til at få cirka halvdelen af stemmerne ved søndagens valg. Det viser en valgstedsmåling natten til mandag.

Politi med tåregas stopper pride-parade i Istanbul

Specialudrustet tyrkisk politi anvendte søndag tåregas for at opløse årets pride-parade i Istanbul, Gay Pride Istanbul. Det er fjerde år i træk, at myndighederne sætter foden ned og stopper paraden, som skulle markere afslutningen på en pride-uge i storbyen.

Mand sårer ni mennesker ved knivstikkeri i Idaho

Tre voksne og seks børn er blevet såret ved et knivstikkeri i Boise i den amerikanske delstat Idaho. Fire personer har fået livstruende skader, siger en talsmand for politiet i byen. En 30-årig mand er blevet anholdt efter angrebet.

Båd med 104 migranter synker ud for Libyens kyst

Over 60 migranter frygtes omkommet, efter at deres båd gik ned ud for Libyens kyst søndag - det andet forlis af denne art inden for to døgn. Båden havde 104 migranter om bord, da den sank. 63 af dem formodes at være omkommet.

Avisernes forsider

Berlingske

I dagens Danmark falder æblet tættere ved stammen end tidligere. Færre kravler op ad indkomststigen og bryder ud af forældrenes sociale status end i år 2016. Desuden følger flere børn af velhavende forældre i forældrenes fodspor og ender selv med en høj indkomst, viser en ny analyse.

BT

Kasper Schmeichel stod fremragende, da Danmark søndag mødte Kroatien. Det var ganske utroligt, hvordan målmanden igen, igen ved dette VM gjorde sig til Danmarks helt afgørende spiller. Desværre rakte det ikke til triumf i Rusland.

Børsen

Begge Lego-familier, Kirk Kristiansen og Kirk Johansen, har trukket sig fra netværket Vækst i Generationer, der siden 2013 har lobbyet benhårdt for at få afskaffet arveafgiften helt for familieejede virksomheder.

Ekstra Bladet

Danmark er færdige ved VM-slutrunden i fodbold, men det skete efter et gigantisk drama, hvor Danmark tabte efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Selv om Kong Kasper leverede en sublim indsats og reddede tre straffespark, var det desværre ikke nok.

Information

Oppositionen har under de netop afsluttede energiforhandlinger formået at få fordoblet klimaindsatsen i form af CO2-reduktion i 2030 målt i forhold til regeringens oprindelige udspil til en ny energiaftale. Det fremgår af ikkeoffentliggjorte beregninger fra forhandlingerne.

Jyllands-Posten

Voksne misforstår hele meningen med at lege og være barn, hvis vi gør børns lege for sikre. Den vilde leg kan endda ses som en mulighed for at børn opøver erfaringer. Forældre bør derfor i højere grad lade børn slå sig, når de leger, lyder det fra eksperter i børneliv.

Kristeligt Dagblad

Kun to dage efter vedtagelsen af en EU-erklæring om asylbehandling er medlemslandene stærkt uenige om, hvem der skal løfte opgaven. Flere lande afviser helt at have sagt ja til aftalen. Alligevel kan aftalen vise sig at blive epokegørende for EU, mener professor.

Politiken

Lægerne mente ikke, at en ung udviklingsforstyrret mand var selvmordstruet og udskrev ham fra Psykiatrisk Center. Tre timer senere begik han selvmord. Nu har to instanser kritiseret psykiatrien og givet moren ret. Sundhedsstyrelsen vil løfte området.