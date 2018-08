Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Rigmand kommer til København for at betale burkabøder

Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz har tænkt sig at holde sit løfte fra marts om at betale de bøder, der bliver givet i Danmark for at bryde tildækningsforbuddet. Han fortæller, at han vil komme til København for at betale bøderne.

Amerikansk politi advarer ofte om børneporno i Danmark

3437 gange sidste år fik dansk politi en advarsel fra amerikansk politi om, at der var spredt børneporno fra internettet fra en dansk computer. I år forventer politiet 6000 henvendelser fra amerikansk politi. I 2013 fik man kun en enkelt.

250.000 blev forhindret i at stemme ved præsidentvalg i Mali

Regeringen i Mali har offentliggjort en liste med i alt 871 valgsteder, som ikke åbnede på grund af vold og trusler under sidste uges præsidentvalg. Den viser, at en kvart million vælgere ikke fik mulighed for at afgive deres stemme ved valget.

Saudi-Arabien vil sende tusindvis af studerende ud af Canada

Den diplomatiske krise mellem Canada og Saudi-Arabien ser ikke ud til at være i nærheden af en løsning. Blandt andet vil Saudi-Arabien nu sende tusindvis af saudiarabiske udvekslingsstuderende ud af Canada.

Tyrkiske udsendte skal til USA for at afværge konflikt

En delegation af tyrkiske embedsmænd vil rejse til Washington inden for de næste to dage for at drøfte en igangværende strid mellem de Nato-allierede lande Tyrkiet og USA. Det oplyser diplomatiske kilder ifølge CNN Türk.

Manaforts højre hånd afslører skattesvindel for millioner

Rick Gates, hovedvidnet i retssagen mod præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort, afslørede blandt andet skattesvindel for millioner, da han mandag var i vidneskranken.

Danmark køber russisk gas som aldrig før

Dansk indkøb af russisk naturgas er eksploderet de seneste fem år, hvor Ruslands statskontrollerede energiselskab Gazprom har noteret en seksdobling af salget til Danmark. Det viser en opgørelse fra Gazprom.

Avisernes forsider

Berlingske

Virksomheder har fået markant sværere ved at lokke østeuropæere til Danmark for at arbejde. Det truer den danske velfærdsstat, lyder det, fordi der flere steder er mangel på arbejdskraft.

B.T.

For lidt vand er skidt, men for mange liter postevand i varmen kan også være livsfarligt, advarer en overlæge fra Holbæk Sygehus. De seneste uger har 10-15 personer været indlagt på hospitalet, fordi de har drukket så meget vand, at de har skyllet vigtige salte ud af kroppen.

Børsen

Bagmandspolitiet valgte mandag at indlede en efterforskning af Danske Bank for muligt brud på hvidvaskloven. Statsadvokat Morten Niels Jakobsen ønsker dog ikke at oplyse, hvorvidt det kun er banken eller også personer, der efterforskes.

Ekstra Bladet

I de kriminelle miljøer er hash en eftertragtet vare og kilde til gode, sorte penge. Og netop en sag om tyveri af hash internt i den kriminelle underverden kan ifølge politiets vurdering knyttes til flere af forårets sammenstød og skyderier i København og omegn.



Information

I en ny serie spørger Information de gamle 68'ere, hvad de nye generationer kan lære af ungdomsoprøret. I første artikel taler avisen med den i dag snart 70-årige Lars Jakob Muschinsky, der sammen med en gruppe revolutionsbegejstrede studerende og lærere i slutningen af 1960'erne dannede Det frie Gymnasium i København.

Jyllands-Posten

Flere end 200 af landets kirkesogne sender nu en række tilbud på gaden for at styrke børns trivsel. Eksperter spår, at det sociale initiativ kan ende med at blive et folkeligt comeback for kirken. Men de nye tilbud møder også kritik.



Kristeligt Dagblad

Esbjergs planer om at udvide det, der engang var Danmarks største fiskerihavn og nu er landets førende inden for udskibning og servicering af energiinstallationer i Nordsøen har skabt en kurre på tråden i samarbejdet mellem Esbjerg og Fanø.

Politiken

Selv hvis det lykkes at holde den globale opvarmning under målet på to grader, risikerer vi at have sat gang i en dominoeffekt, der kan føre til en langt varmere klode. Det konkluderer et international forskerhold med dansk deltagelse.

