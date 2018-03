DSB vil give kunderne på Frederikssundbanen nye togrejser for den ekstra rejsetid.

Når sporarbejdet på S-banen mellem Valby og Frederikssund går i gang, vil DSB give togpassagererne et plaster på såret i form af gratis rejser.

Det skriver DR P4 København.

Op til sporarbejdet lancerer DSB en ny onlinetjeneste, hvor kunderne på Frederikssundbanen kan veksle den forlængede rejsetid med togbus til nye rejser.

- Det er tiden, der er det vigtigste for vores kunder, ikke mindst dem, der pendler hver dag og derfor introducerer vi denne webservice, fortæller DSBs trafikinformationschef, Tony Bispeskov til DR P4 København.

I webservicen, som bliver tilgængelig i næste uge, kan man registrere den ekstra tid, der bliver brugt på rejsen, som så bliver vekslet til en ny rejse.

- Når sporarbejdet er slut, så har man noget tid på sin konto, som man kan veksle til at køre med tog udenfor myldretiden og i weekenden med DSB, siger Tony Bispeskov.

’Få tiden tilbage’ er et pilotprojekt og på sigt kan DSB udbrede ’Få tiden tilbage’ til resten af landet.

- Vi lægger ud med et pilotprojektet på Frederikssundbanen, så vi opnår nogle praktiske erfaringer, inden vi tager stilling til, om det er noget, som vi skal fortsætte med at tilbyde til kunderne på andre strækninger med sporarbejde, siger han.

Det er omkring 60.000 passagerer, der er påvirket af renoveringen af de slidte skinner, som kaldes den mest omfattende på S-banen i mange år.

- Sporerne er slidt til et niveau, hvor vi er nødt til at forny banen allerede nu, så vi kan sikre at vi kan opretholde en fornuftig drift for passagererne i fremtiden, siger projektleder i Banedanmark, Varun Sivapalan til DR P4 København.

Det er både skinner, betonsveller og ballast i og under sporet , der skal udskiftes. Derudover skal ni broer renoveres og kørestrømsmaster- og ledninger skal udskiftes.

Togtrafikken vil også være spærret i alle helligdagsferierne i foråret og hen over sommermånederne i perioden fra den 1. juni til og med den 26. august.

I alle perioderne vil busser erstatte tog.