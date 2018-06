Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump begynder jagt på ny højesteretsdommer

Den 81-årige højesteretsdommer i USA Anthony Kennedy går på pension. Præsident Donald Trump får dermed - til Demokraternes utilfredshed - sin anden chance for at nominere en dommer til den magtfulde højesteret. Trump vil straks indlede jagten på en kandidat, meddeler han på Twitter.

Den nu snart tidligere dommer, Anthony Kennedy. Foto: Manuel Balce Ceneta Vis mere Den nu snart tidligere dommer, Anthony Kennedy. Foto: Manuel Balce Ceneta

Før EU-topmøde: Grækenland vil tage Tysklands afviste asylansøgere

Forud for torsdagens EU-topmøde, hvor migration står på dagsordenen, erklærer Grækenland sig klar til at indgå en aftale med Tyskland. Aftalen skal gøre det nemmere for tyskerne at sende afviste asylansøgere og migranter tilbage til Grækenland og andre europæiske lande.

FN: 10.000 børn blev dræbt eller kvæstet i konflikter i 2017

Flere end 10.000 børn blev enten dræbt eller kvæstet i væbnede konflikter på verdensplan i 2017. Mange andre blev voldtaget, tvunget til at tjene som børnesoldater eller tilfangetaget under angreb på skoler og hospitaler. Det fremgår af en ny rapport fra FN.

Tusindvis er børn er døde i krige og konflikter. Her børn i en flygtningelejr i Syrien. (Arkivfoto) Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere Tusindvis er børn er døde i krige og konflikter. Her børn i en flygtningelejr i Syrien. (Arkivfoto) Foto: DELIL SOULEIMAN

Styrelse advarer om for dårlig hjælp til psykisk syge

Siden 2010 er andelen af børn og unge under 18 år, der kommer til de psykiatriske sygehuse for at få hjælp, steget med 50 procent. Men behandlingen af de psykisk syge halter efter den kvalitet, som sygehusene tilbyder borgere med fysiske sygdomme, skriver Politiken.

USA's militær skal huse 12.000 migranter ved Mexicos grænse

Ministeriet for indenlandsk sikkerhed har bedt det amerikanske militær om at huse 12.000 migranter ved faciliteter i stater, der grænser op til Mexico. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. På 45 dage skal militæret være klar til at tage imod 2000 migranter.

Dansk Folkeparti bryder alliance med S om øget bilafgift

Dansk Folkeparti springer nu fra en fælles plan med Socialdemokraterne om at sende en ekstra regning til bilejerne og støtter i stedet regeringens oprindelige plan om bilafgifter. DF ville før kovendingen have brugt pengene i den energiaftale, som forhandles videre torsdag.

Kristian Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Avisernes forsider

Berlingske

Først sløjfede regeringen 30.000 hektar naturområder. Nu udpeger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lige så mange nye områder. Men det er slet ikke nok, mener eksperter.

B.T.

Den tidligere tv-vært Maria Hirse er tiltalt for tre tilfælde af hæleri, forsøg på tyveri og for besiddelse af et knojern. Det fandt politiet efter en ransagning af hendes hjem sidste sommer.

Maria Hirse. Foto: Claus Bech Vis mere Maria Hirse. Foto: Claus Bech

Børsen

Det kriseramte Maersk Supply Service, som A.P. Møller-Mærsk forsøger at sælge, går sammen med Vestas i en storstilet satsning på vind, fordi olie og gas er presset, mens møllemarkedet har medvind.

Ekstra Bladet

Efter 25 år i Danmark er Bandidos under pres. Politijagt, nye rygmærker, nedlagte afdelinger og unge, der søger andre veje, er virkeligheden for rockerklubben i dag.

Information

Medlemslandene har aldrig stået længere fra hinanden, og dagsordenen har aldrig været større, når EU’s statsledere mødes torsdag og fredag for at tale om blandt andet asyl.

Jyllands-Posten

EU-ledere kan ikke enes om fordelingen af migranter. De vil hellere tale om lejre uden for Europa. Og det passer Løkke fint, skriver Jyllands-Posten i en analyse på forsiden.

Statsministeren Lars Løkke svarede onsdag på spørgsmål fra pressen om planer om modtagecentre for migranter uden for EU. Foto: Jens Astrup Vis mere Statsministeren Lars Løkke svarede onsdag på spørgsmål fra pressen om planer om modtagecentre for migranter uden for EU. Foto: Jens Astrup

Kristeligt Dagblad

98-årig modstandsmand er blevet politianmeldt for drabet på et 'stikkerpar' i dagene efter Befrielsen. Juridisk kan han retsforfølges, men moralsk er det forkert, mener filosof.

Politiken

Forud for EU-topmødet afliver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) den store løsning på EU’s asylkrise. Han åbner samtidig op for kvoteflygtninge i Danmark, når de ydre EU-grænser er sikret.

