Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Putin udelukker Krim som emne på topmøde

Alt bortset fra ét emne kan diskuteres, når USA's præsident, Donald Trump, mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Helsinki 16. juli. Og det emne er Ruslands annektering af Krim i Ukraine.

Seehofer og Merkel vil bygge transitcentre på grænsen

Forbundskansler Angela Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, er nået frem til et kompromis i en strid om asylpolitikken, der har domineret tysk politik de seneste dage. Dermed lader det til, at den tyske kansler overlever den krise, der ellers truede med at spræge hendes regering.

Redningshold får svært ved at få drenge ud fra grotte

Redningsmandskab og dykkerhold kæmper for at udvide en passage inde i en oversvømmet grotte for at kunne få 12 fodbolddrenge og deres træner ud efter næsten ni døgns indespærring.

Italien donerer skibe til Libyen for at stoppe migranter

Italien vil donere flere skibe til den libyske kystvagt for at begrænse antallet af migranter, der søger over Middelhavet mod Europa. Det oplyste den italienske regering efter et møde sent mandag.

Pompeo tager endnu en atomsamtale med Kim

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, rejser torsdag til Nordkorea. Her skal han drøfte atomafrustning på Den Koreanske Halvø med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Australsk biskop får husarrest for at skjule misbrug af børn

Den australske ærkebiskop Philip Wilson er blevet idømt 12 måneders husarrest for at tilbageholde oplysninger om seksuelt misbrug af børn i 1970'erne.

Avisernes forsider

Berlingske

Det er en bekymrende udvikling, at det er blevet sværere at nå indkomstmæssigt fra bund til top i det danske samfund, som en ny undersøgelse viser. Det mener samtlige partier i Folketinget.

B.T.

Hver fjerde voldtægtsdømte udlænding får lov til at blive i Danmark. De fleste sager ender med en betinget udvisningsdom.

Børsen

Den nye topchef for Lundbeck, Deborah Dunsire, gør op med forgængerens strategi, om at selskabet skal vokse ved egen kraft. Dunsire vil satse på opkøb og partnerskaber for at udvide forretningen.

Ekstra Bladet

Rigmanden Karsten Ree får en rus af at se sit pengebjerg vokse. Formuen er på anslået 3,6 milliarder kroner, men det er ikke nok. Ree stiler efter at blive milliardær i pund.

Jyllands-Posten

Socialdemokraternes strammerkurs har ikke mindsket afstanden til de borgerlige partier i spørgsmålet om, hvem vælgerne anser som bedst til at føre udlændingepolitik.

Information

I stedet for at dyrke arbejderen bør venstrefløjen bekæmpe begrænsende identiteter og stå skulder ved skulder med minoriteterne, mener debattører i ny kronikserie om Europas venstreorienterede partier.

Kristeligt Dagblad

Aldrende befolkninger er en af århundredets største sociale omvæltninger, men ikke alle steder følger samfundsudviklingen med, lyder det fra FN-organ.

Politiken

Vores liv bliver brudt op af begyndelser og afslutninger. Hvordan møder vi livets overgange? Følg med i en ny serie med fokus på den første og den sidste dag efter store begivenheder.