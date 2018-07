Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Dykker omkom i thailandsk grotte

En af de dykkere, der arbejder på at redde de 12 thailandske fodbolddrenge, der er fanget i en grotte i Thailand, er død af iltmangel. Dykkeren arbejdede på at etablere en iltforsyning, der skal gøre det muligt at få drengene ud af de enorme grottesystem.

Japan henretter medlemmer af dommedagskult bag kemisk angreb

En tidligere leder og flere medlemmer af den japanske dommedagskult Aum Shinrikyo er fredag blevet henrettet. Kulten stod i 1995 bag et angreb i Tokyo med nervegassen sarin, hvor 13 blev dræbt, og flere end 6000 blev syge. I alt 13 medlemmer af kulten er idømt dødsstraf ved hængning.

USA's told på kinesiske importvarer træder i kraft

Fredag morgen ventes USA at indføre 25 procent told på kinesiske importvarer for 34 milliarder dollar. Det puster endnu engang til en handelskrig, som ingen kan vinde, mener underdirektør i Dansk Industri.



Merkels regering når til enighed om migrantstramninger

Tysklands koalitionsregering er blevet enig om en løsning på partiernes asylstrid. Ifølge aftalen skal personer, der har søgt asyl i et andet EU-land, afvises og sendes tilbage til landet inden for to døgn. De omdiskuterede transitcentre bliver derimod ikke til noget.

Trumps skandaleramte miljøchef siger op

USA's præsident, Donald Trump, har modtaget en opsigelse fra sin skandaleramte miljødirektør, Scott Pruitt. Ifølge BBC begrunder miljødirektøren sin opsigelse som chef for USA's Miljøbeskyttelsesagentur med "vedholdende angreb" på ham og hans familie.

Eksplosion på fyrværkerifabrik koster 24 livet i Mexico

24 mennesker blev torsdag dræbt i en række eksplosioner på en fyrværkerifabrik nord for Mexicos hovedstad, Mexico City. Blandt de dræbte er fire brandmænd og to politifolk, der blev kaldt til stedet efter den første eksplosion, oplyser de lokale myndigheder.

Avisernes forsider

Berlingske

Liberal Alliance vil stoppe al tolkehjælp til udlændinge fra første dag, de sætter foden på dansk jord. Det er skadeligt, siger overlæge. Spændende tanker, lyder det fra DF, S og K.

B.T.

Dot Wesman, der ejer og driver Bakkens Hvile, hvor bakkesangerinderne synger på Dyrehavsbakken, overvejer sin og stedets fremtid. Publikums opbakning er nemlig dalende.

Børsen

Udsigten til en handelskrig skræmmer danske topchefer. For hvis den globale handelskrig eskalerer, kan det få store konsekvenser for danske virksomheder.

Ekstra Bladet

Det uopklarede drab på gymnasieeleven Emilie Meng præger stadig lokalsamfundet i den sydvestsjællandske by Korsør to år efter.

Information

En vigtig del af Niels Brocks økonomi genereres af handelsskolens internationale uddannelse, hvor halvdelen af de studerende er nepalesere. En af uddannelserne får hård kritik fra evalueringsinstitut.

Jyllands-Posten

Nu begynder konsekvenserne af tørken og varmen at vise sig. Dyr må sendes til slagtning, bierne mangler mad, og der er afbrændingsforbud i hele landet. Forskerne er uenige om årsagerne.

Kristeligt Dagblad

Gennem århundreder har vi vænnet os til en natur, som er tilpasset menneskenes behov, men et markant skifte er på vej. På begge politiske fløje arbejdes der på at skabe mere urørt skov og natur.

Politiken

Ved at lukke nye typer musik ind og blive ved med at lade festivalen vokse har Copenhagen Jazz Festival i fire årtier pumpet liv i den udfordrende jazzgenre, skriver avisen i en kulturkommentar på forsiden.