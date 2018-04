Efter 25 år som SAS-stewardesse, valgte Vickie at gå sin egen vej. Nu har hun satset alt og er selvstændig og ejer af et firma, der sælger tøj lavet af kashmir.

Det skriver Børsen.

59-årige Vickie Olesen fra Allerød i Nordsjælland har hele sit liv troet, at hun skulle være stewardesse. Men hun havde aldrig troet, at hun som selvstændig kunne holde så meget af et arbejde.

Nu har hun satset både arv og pension for at få det hele til at køre rundt.

»Fordi nu ved jeg, at der ikke er andre til at betale husleje eller at gøre noget som helst andet end mig selv. Der er ikke nogen dage, hvor jeg bare kan slappe af. Jeg er nødt til at holde tungen lige i munden. For læner jeg mig tilbage én dag, er jeg allerede bagud,« siger Vickie Olesen til Børsen.

Vickie Olesen fik idéen til sit firma Hobnob Copenhagen, da hun var en tur i Kina, efter hun i forbindelse med en nedskæringsrunde holdt op med at arbejde for flyselskabet SAS.

Og dér fik hun idéen til selv at designe og fabrikere kashmir for at sikre, at kvaliteten var i orden.

Vickie Olesen har flere års erfaring med tekstiler fra sine ungdomsjob som både salgsassistent og indkøber hos Magasin du Nord, og havde i forvejen prøvet at handle med kashmir i Kina før.

Gennem en bekendt fik hun kontakt til en kinesisk agent,blog og ingen længe havde hun et samarbejde med en fabrik i Kina.

Vickie Olesen fandt dog hurtigt ud af, at det ikke ligefrem var en dans på roser at starte sin egen virksomhed op.

Stiftelsen af virksomheden var forbundet med startomkomstninger af omkring 30.000 kroner for blot at få kontakt til fabrikken, samt 5000 kroner om måneden til en agent.

Ved hjælp af sin ti måneders løn fra SAS og en arv fra sin far hoppede hun ud i det. I 2013 startede hun for alvor sin virksomhed Hobnob Copenhagen op.

Glæden ved luksus

Vickie Olesen har siden været nødsaget til at hæve sin pension for at holde virksomheden kørende og for at dække private udgifter, som i dag er brugt på de daglige udgifter og til at vedligeholde webshoppen, vareindkøb, agenten i Kina og alle de ting, som Vickie Olesen gerne vil være en del af - som for eksempel messer og markeder.

Når Vickie Olesen for eksempel skal udstille sit tøj i en weekend på Kronborg Slot, koster det hende 10.000 kroner.

Virksomheden for Vickie Olesen handler om at skabe en virksomhed, der er levedygtig. Samtidigt vil hun skabe produkter, der giver ekstra luksus og glæde i kvinders hverdag.

Det er et bevidst valg for Vickie, at hendes kashmir-tøj ikke koster flere tusinde kroner. Hun er villig til at tjene mindre, da hun ved, hvilken glæde luksus kan give. Og dén luksus, mener hun også, folk med færre penge har krav på.

Vickie Olesen solgte for 1,1 millioner kroner i 2016, 1,4 millioner kroner i 2017 og i år er hendes mål at sælge for 1,9 millioner kroner. Alligevel føler hun sig økonomisk presset, da det er svært at skaffe penge til virksomheden, men hun holder fortsat hovedet højt - også for ikke at ende som arbejdsløs.

I 2016 blev der oprettet 704 nye virksomheder i Vickie Olesens branche af folk over 55 år, mens der i 2001 blev oprettet 313 nye virksomheder i branchen, hvilket er mere end en fordobling.

Det viser Børsens aktindsigt i Erhvervsstyrelsen.