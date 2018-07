Der var landet over meget store forskelle på, hvor meget regn der faldt under lørdagens koldfront, der mange steder førte til skybrud.

Det oplyser vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen, der fortæller, at særligt sønderjyderne har fået nedbør i rigelige mængder.

»Højdespringeren er det sydvestlige hjørne af Danmark. I grænseegnene har man fået 45-48 millimeter regn,« siger han og fortæller, at den lokale målestation ved Ribe renseanlæg tager førstepladsen for at have målt mest regn.

Hele 54 millimeter på 12 timer blev det til. Heraf faldt 44,5 millimeter på en time, fortæller Jesper Eriksen.

Regnvejret gav flere skybrud rundt om i landet og mest regn fik man lokalt i Sønderjylland med over 45 mm nedbør. Bornholm, Hovedstaden og dele af Vendsyssel fik nærmest ingenting. Fejl på målestation i Næstved giver det ejendommelige og fejlagtige nedbørsmønster på Sydsjælland. pic.twitter.com/Bd9Ccf0LYo — DMI (@dmidk) 29. juli 2018

Dog skal der tages forbehold for, at dataene for nedbørsmængderne skal kvalitetssikres af klimatologer i den kommende uge. Men da andre målestationer har målt regn i næsten tilsvarende mængder, er det ikke usandsynligt, at tallene står til troende, lyder det fra meteorologen.

(ARKIV) Sorte skyer over Østjyske motorvej ved Randers den 14. september 2017. Fra lørdag eftermiddag kan skybrud, torden og vindstød skylle ind over Danmark, varsler DMI. Det skriver Ritzau, lørdag den 28. juli 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Sorte skyer over Østjyske motorvej ved Randers den 14. september 2017. Fra lørdag eftermiddag kan skybrud, torden og vindstød skylle ind over Danmark, varsler DMI. Det skriver Ritzau, lørdag den 28. juli 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Mens at regnen har stået ned i Sønderjylland, faldt der ikke nævneværdigt med regn i hovedstadsområdet, hvor der var stort set tørt, siger Jesper Eriksen.

Fakta Hvordan oplevede du skybruddet? Har du billeder af lørdagens skybrud, eller har du oplevet konsekvenser som følge af regnmængderne? Så hører vi gerne fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chans@bt.dk

Ifølge DMI kan den kommende uge også byde på en smule regn, men det vil i så fald være lokalt, for 'vi får ikke landsdækkende regnvejr', lyder forudsigelsen fra Jesper Eriksen.