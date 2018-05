Overvejer du som mand at flytte sammen med din partner, eller er der måske allerede konkrete planer om det? Så er det måske en meget god ide at læse med her, hvis der ikke skal opstå problemer.

Det er nemlig ikke alle ting i dit hjem, som din kvinde gider at se dig tage med. (Læs de fem ting, som du som kvinde ikke skal tage med ved en sammenflytning nederst i artiklen)

I hvert fald ikke hvis man skal tro sexolog og parforholdsekspert Jakob Olrik. Han mener, at der særligt er fem ting, som kvinden ønsker, at manden skiller sig af med, før en fælles adresse kan blive helt aktuel.

Det fortæller eksperten i et interview med DBA Guide.

»Ved at skille dig af med de af dine ting, som hun går og bliver frustreret over, fortæller du din kæreste, at du lytter til hende, og at hendes trivsel er vigtig for dig. Det er en kærlighedserklæring i sig selv, og det er kun godt for parforholdet,« fortæller Jakob Olrik, der er sexolog og parforholdsekspert, til DBA Guide.

1. Sportsudstyr

Mange mænd elsker sport og har et utal af forskellige dimser til at dyrke netop den sport, som de går op i. Men ifølge Jakob Olrik, bør manden begrænse mængden af udstyr, som han tager med.

»Hvis halvdelen af stuen er lavet om til Fitness DK, så bør du sætte det til salg lige nu. Romaskinen og motionscyklen hører for eksempel ikke til i en stue. Det ser ikke bare grimt ud, det lugter også. Du må dyrke sport i fitnesscentret eller udenfor og lade stuen være et sted, hvor du kan slappe af og have gæster,« siger Jakob Olrik.

2. Plakater

For begge parters skyld, mener eksperten, at manden bør skille sig af med sine plakater og købe ny kunst til væggen, der behager begge.

»Mænd har en tendens til at have en del grimme plakater. Plakater, som ikke er rigtig kunst, og dem er der helt sikkert en masse kvinder, der irriterer sig over,« fortæller Jakob Olrik.

3. Samlingen

Ofte samler det mandlige køn på et eller andet underligt, der egentlig ikke giver den store mening. En samling som oftest fylder meget i hjemmet. Og også det bør manden skille sig af med, siger Jakob Olrik.

»Samlinger har det med at ligge og samle støv, og er der noget, kvinder ikke kan lide, så er det støv. Dertil er det bare ikke sexet med samlinger. Det er noget nørdet halløj,« siger han.

4. De store højtalere

Mange mænd elsker god og høj lyd, og det kommer tit til udtryk i et par massive højtalere. Men ifølge Jakob Olrik er højtalerne ikke noget, som kvinden finder særligt brugbart – måske ser hun dem bare som en stor, sort klods, der fylder.

»Som mand bør du skille dig af med højtalerne. De lyder ikke bedre end de små – det argument holder ikke længere. De er grimme, de er store, og så ligner de to store alterer inde i stuen,« siger Jakob Olrik.

5. CD-samlingen

Der er ikke mange personer, der stadig har en CD-samling stående. Men hvis du er en af slagsen, så kan det være en god ide at skille sig af med den.

»Det er kikset at have en CD-samling i dag. Virkelig pinligt. Sådan en samling skal bare ud,« fortæller Jakob Olrik.

Men det er ikke kun manden, som Jakob Olrik er ude efter. Ifølge ham er der også en række ting, som kvinden skal skulle sig af med, hvis en sammenflytning skal fungere.

1. Lyskæder

»Det er jul en gang om året, og dér kan kvinderne pynte hjemmet med lyskæder. Ellers ikke,« siger Jakob Olrik.

2. Store, blomstrende møbler

»De fleste mænd er til det mere minimalistiske look, fordi de er mere praktisk orienteret, så derfor vil du gøre ham meget glad, hvis du satte de blomstrede sofapuder, den blomstrede sofa og dit blomstrede sengetøj til salg,« siger Jakob Olrik.

3. Krystaller.

»Alt sådan noget glimmer og glitter hører til i et prinsesseunivers – eller på et lillepigeværelse, siger Jakob Olrik. Så hvis du vil gøre din kæreste en tjeneste, så sæt de tunge, farvede stykker sten til salg,« siger eksperten

4. Duftlys

»Duftlys kan dufte af alverdens ting, men ens for dem alle er, at de i mændenes næse ikke dufter lige så godt som hos kvinderne,« fortæller sexologen.

5. Arvestykket, der fylder

»Dét, der især gør, at mænd har lidt modstand mod de større, mørke arvestykker er, at de fylder,« fortæller Jakob Olrik.