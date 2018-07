Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder, der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Juncker skal på svær mission hos Trump i Det Hvide Hus

Der venter en svær mission, når EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, onsdag møder Donald Trump i Det Hvide Hus. Set fra Bruxelles handler mødet om at forhindre, at handelskrigen mellem EU og USA bevæger sig mod nye højder. Mødet begynder klokken 22.00 dansk tid. Læs mere her

Nyt studie: Folk i hiv-behandling kan ikke smitte andre

Man kan helt ubekymret dyrke ubeskyttet vaginalt eller analt samleje med en person, der er hiv-positiv, hvis blot personen er i daglig medicinsk behandling. Det er konklusionen fra et danskledet studie, skriver Politiken. Læs mere her.

Russisk ambassade: Meningsløst at blande sig i dansk valg

Forsvarets Efterretningstjeneste advarede tirsdag om mulig russisk indblanding i et kommende folketingsvalg. Det fik den russiske ambassade til at svare på Twitter, at både regeringen og oppositionen er russofobisk, og at indblanding i valget derfor ikke giver mening. Læs mere her

Trump lægger pres på Mexico om frihandelsaftale

Mexicos kommende præsident har offentliggjort et brev fra USA's præsident, Donald Trump. I brevet gør Trump det klart, at der skal sættes fart under forhandlingerne om Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta, mellem Mexico, USA og Canada.

Råd anbefaler at registrere Cosby som voldelig sexforbryder

Den vanærede amerikanske komiker Bill Cosby skal på en liste over voldelige seksualforbrydere. Sådan lyder anbefalingen fra et særligt råd i delstaten Pennsylvania, der vurderer dømte seksualforbryderes farlighed. Læs mere her.

Avisernes forsider

B.T.

Danske Allan Hellemann følte, at han var tæt på at dø, da han sammen med familie og venner stod midt i en voldsom skovbrand i kystbyen Rafina i Grækenland.

Berlingske

Ruslands ambassadør langer i en officiel erklæring ud efter både den danske regering og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste for "antirussisk hysteri". Ambassadøren bruger vendinger som "ekstremt farligt."

Børsen

Danske selskaber har en gylden mulighed for at tjene milliardbeløb på genbrug, mener Carlsberg-formand Flemming Besenbacher. Bryggeriet er snart klar med en ølflaske af træfiber.

Ekstra Bladet

EU-parlamentarikere flyver på businessclass og har limousiner og frie middage på stribe. På et år har over halvdelen af parlamentarikernes flyrejser været på businessclass.

Politiken

Den 48-årige græker Harris Konstantin overlevede skovbranden i Mati ved at gemme sig i en grotte. Mindst 74 er døde i de græske skovbrande.

Information

Hvis en asylansøger ønsker det, skal de nationale myndigheder gennemføre en torturundersøgelse, siger FN's Torturkomite i en ny anbefaling. Men det vil Flygtningenævnet ikke rette sig efter.

Jyllands-Posten

Cyberangreb kan risikere at lamme sygehuse. Men hackere kan også ødelægge sundhedsdata eller via gammelt udstyr ændre medicindoser eller stråling, advarer eksperter.

Kristeligt Dagblad

Med en bonus på 45.000 kroner per migrant prøver EU-Kommissionen at få sidste måneds hårdt tilkæmpede aftale om lejre for migranter ført ud i livet. Men foreløbig vil ingen huse den slags lejre.

Kilde: Ritzau