Hvis du er nødt til at køre bil gennem Tyskland i den kommende weekend, hvor ferietrafikken ventes at toppe, så kan du gøre turen mere overkommelig ved at følge nogle enkle råd.

Ifølge seniortekniker hos FDM, Jørgen Jørgensen, kan det anbefales at køre om natten - så slipper man i hvert fald for varmen - men hvis det ikke kan lade sig gøre, så gælder der nogle tommelfingerregler, der kan hjælpe til, at timerne i køkørsel ikke udvikler sig til et rent mareridt.

»Man skal have rigeligt at drikke. Og det gælder ikke bare føreren, der skal tænke på, at der måske er en familie, børn og dyr i bilen, der heller ikke må dehydrere,« siger Jørgen Jørgensen.

Der bliver massevis af biler på motorvejene i weekenden, forventer Vejdirektoratet. Arkivfoto Foto: Dennis Lehmann Vis mere Der bliver massevis af biler på motorvejene i weekenden, forventer Vejdirektoratet. Arkivfoto Foto: Dennis Lehmann

Han råder til, at bilister sørger for at holde pauser, når det er muligt, hvis der er kødannelser.

»Hvis man alligevel ikke kører, så mister man ikke noget ved ekstra pauser. Man får i stedet frisk luft, blod til hovedet, og slutresultatet i forhold til, hvornår man er fremme, bliver nogenlunde det samme.«