Tirsdag fandt en kajakroer 33 døde svaner i Søndersø ved Maribo. Dødsårsagen kendes først efter påske.

Maribo. Fugleinfluenza kan have dræbt de 33 svaner, der tirsdag blev fundet døde i Søndersø ved Maribo.

Det frygter Stig Mellergaard, der er souschef ved Fødevarestyrelsen.

Det skyldes, at der i sidste uge blevet fundet en havørn med fugleinfluenza i området.

- Den har så fourageret et eller andet sted i lokalområdet, så det kunne sagtens være fugleinfluenza, forklarer han.

Han vurderer dog, at den sidste måneds kolde vejr også kan have en finger med i spillet.

- Normalt begynder de på det her tidspunkt at fouragere igen, så de har allerede i marts være meget afmagrede, så de kan også være af sult på grund af den hårde kulde, vi har haft.

- Så det kan være en kombination, men vi undersøger det selvfølgelig, siger Stig Mellergaard.

I forbindelse med sidste uges fund af fugleinfluenza blev der meldt ud, at fjerkræholdere skulle tænke på smittebeskyttelse.

- Det vil sige, at når man har gået tur ude i naturen, skal man ikke gå ind i hønsegården, men skal skifte fodtøj eller rengøre det, for bare en klat kan være tilstrækkelig til at bringe det ind.

- Hvis man fodrer sit fjerkræ inde i hønsehuset, så er der heller ingen risiko for, at man trækker vildfugle til med foderet.

- De to ting er ret essentielle, siger Stig Mellegaard.

Det var en kajakroer, der tirsdag fandt de døde fugle. Ud over de 33 svaner var der ligeledes enkelte døde skarver, måger og blishøns.

De døde svaner er ved at blive undersøgt af Veterinærenheden, der ligger under Fødevarestyrelsen.

Svaret kommer sandsynligvis i midten af ugen efter påske, siger Stig Mellergaard.

- Vi har ikke så mange indmeldinger, så vi kører ikke laboratoriet i akut tilstand over påsken, forklarer han.

/ritzau/