Fredag aften kan danskerne, sammen med det meste af verdens befolkning, opleve den længst varende blodmåne i det 21. århundrede. Og det skaber en smule kaos ved Amager Strandpark.

Ifølge vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, anslår arrangøren, at omkring 30.000 mennesker vil tage ud til Strandparken for at se blodmånen, og meldingen fra betjente på stedet lyder, at det antal formentlig stemmer meget overens med virkeligheden.

Total måneformørkelse ved Naturcenter Amager Strand fredag den 27. juli 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Der er noget kaos derude, men sådan er det, når der er så mange mennesker samlet,« siger vagtchefen til B.T.

Blandt andet skulle en del biler være parkeret ulovligt, fordi der ikke er plads til flere biler på de lovlige steder.

Fuldmåne bag Poseidons tempel i Cape Sounion ved Athen, Grækenland, fredag aften. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Dog er der ikke opstået noget ballade eller større problemer. Alligevel er politiet til stede for at sikre, at alt glider så nemt som muligt, og en amulance holder også på standby, så den er klar, hvis et uheld skulle opstå.

Blodmånen kan ses over det meste af kloden i løbet af onsdag aften dansk tid, og fra kl. 21.16 vil man kunne se den ferskenrøde måne på den danske nattehimmel.

Blodmånen bag Sheikh Zayed Grand Mosque i Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Foto: CHRISTOPHER PIKE

Rødmen sker, fordi det kun er månens langstrålende røde lys, der kan trænge gennem atmosfæren under en måneformørkelse.

Blodmånen vil kunne opleves i en time og 43 minuttter og bliver dermed den længst varende af sin slags i det 21. århundrede.