Det er en kendt sag, at bilforsikringer er dyrere for helt unge end for mere modne bilister - simpelthen fordi, at unge i gennemsnit laver flere skader. Det har forsikringsselskaberne indrettet priserne efter.

Denne prisforskel får i nogle tilfælde forældre til at registrere sig som ejere af deres børns biler, så bilforsikringen på den måde kan blive mere overkommelig at betale.

Fænomenet kendes som ‘børnebiler’ i forsikringsbranchen, og selvom det kan være fristende, er det naturligvis en omgåelse og også en ulovlig praksis.

Alligevel tilkendegiver 3 ud af 10 danskere i en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for sammenligningstjenesten Samlino.dk, at det er i orden at benytte forsikrings-finten - selvom næsten ingen mener, at det er i orden at snyde med forsikringer generelt.

Halvdelen af de adspurgte erklærer sig direkte imod ideen om ‘børnebiler’, mens den resterende del af befolkningen er uafklarede og svarer 'ved ikke' i undersøgelsen.

Det er ofte i orden med forsikringsselskabet, hvis forældre udlåner egne biler til deres børn. Men det er derimod ulovligt som forældre at være registreret som ejer, hvis bilens reelle ejer er børnene.

Og faktisk kan konsekvenserne være alvorlige: Ved skade kan erstatningen blive reduceret eller helt bortfalde, og i yderste konsekvens kan forsikringssvig medføre bøder og fængselsstraf - det sidste er dog yderst sjældent.

Underdirektør i Forsikring og Pension, brancheorganisation for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark, Hans Reymann-Carlsen, er ikke fan af finten med ‘børnebiler’:

»Det er meget bekymrende. Når nogen snyder med forsikringen, er det altid nogle andre - ærlige - kunder, der kommer til at betale,« siger han og fortsætter med et spørgsmål:

»Mon de, der synes, det er i orden at snyde, også synes, det er i orden, at andre, f.eks., deres venner, reelt kommer til at betale for deres forsikring?«

Slutteligt kommer han med en decideret advarsel:

»Denne form for svindel bliver typisk opdaget i forbindelse med trafikuheld. Man risikerer selv at skulle betale hele eller en del af erstatningen, at blive smidt ud af sit forsikringsselskab plus at få en politisag på halsen,« siger han.