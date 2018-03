28-årige Marlene Nielsen fra Randers blev søndag aften udsat for grov chikane, da hun fandt sin bil overhældt med stearin.

Hun opdagede først hærværket mandag morgen, da hun skulle køre til Aarhus Universitet, hvor hun er ved at tage sin ph.d. i molekylærbiologi.

»Det første, jeg tænkte, var: 'Åh, nej. Hvordan får jeg det af?.' Bagefter tænkte jeg, at det var da meningsløst,« siger Marlene Nielsen til BT.

Marlene Nielsens bil efter chikanen. Foto: Privat Marlene Nielsens bil efter chikanen. Foto: Privat

Marlene Nielsens bil holdt på Flintebjerg Allé - et stykke fra hendes hjem. Derfor tror hun ikke, at angrebet var personligt, men blot drengestreger. Samme aften havde nogle af naboerne i området, som hun havde talt med, set nogle unge drenge brænde en stak reklamer af.

Nedslående besked

Den 26-årige universitetsstuderende anmeldte straks episoden til politiet, men deres svar var nedslående.

»Politiet sagde, jeg nok ikke skulle forvente noget,« siger hun.

Nu kan Marlene Nielsen se frem til en klækkelig regning fra værkstedet. En såkaldt bil-kosmetolog har fået fjernet stearinen, men det har givet alvorlige ridser i lakken. Hendes forsikring vil dække udgifterne, men hun har en selvrisiko på 2.500 kr.



På trods af hærværket bliver Marlene Nielsen muligvis nødt til at parkere bilen samme sted igen.

»Der er desværre ikke mange parkeringsmuligheder i området, så det er ikke sikkert, jeg kan undgå at parkerede den der igen.,« siger hun og kommer med en appel:

»Jeg håber, at sagen har skabt opmærksomhed, og at naboerne i området vil holde et ekstra vågnet øje. Det er træls, at andre ødelægger ens ting,« siger hun.