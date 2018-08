En sag om lovstridig grøn energi er langt større end antaget, og anlæg for millioner skal måske afmonteres.

København. Mens regeringen vil "videreføre en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling", risikerer op mod 267 solcelleanlæg rundt om i kommunerne at ende som spildte klimainvesteringer.

Det skriver Jyllands-Posten.

I en ny, foreløbig opgørelse, Energistyrelsen har lavet, vurderes 267 solcelleanlæg at fungere "ulovligt". Anlæggene er fordelt på 73 kommuner og har en samlet kapacitet på 7,4 MW - svarende til årsforbruget for 1356 husstande.

Lovbruddet består i, at de mange solcelleanlæg ikke er udskilt i deres eget selskab. Det er lovpligtigt, når anlæg ikke bliver opsat i forbindelse med nybyggeri eller gennemgribende renoveringer.

Dermed betaler kommunerne ikke fuld afgift af den strøm, som anlæggene genererer.

Efter at det i december kom frem, at blandt andet Silkeborg Kommune fortsat benyttede ulovlige anlæg, bestilte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) en undersøgelse af omfanget.

Resultatet kommer bag på Jakob Henrik Juul, kontorchef i Energistyrelsen.

- Vi er overraskede over, at genoptagelsen af vores undersøgelser viser, at der er tale om så mange anlæg i kommunerne, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge kommunerne er solcelleanlæggene ikke rentable, hvis man skal bruge ressourcer på at oprette og drive selskaber omkring hvert anlæg og derefter købe strøm af selskabet med fuld afgift.

Jacob Bjerregaard (S), formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i KL, har svært ved at se fornuften i reglerne.

- Medmindre man laver lovgivningen om på Christiansborg, ender det nok med, at man må slukke nogle af disse dyrt opsatte anlæg, siger han.

Ministeren ønsker ikke, at anlæggene skal pilles ned, men understreger samtidig:

- Kommunernes grønne investeringer skal ikke drives af spekulation i afgiftsfritagelse for ulovligt opstillede solcelleanlæg.

/ritzau/