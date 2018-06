26 kommuner har indført et afbrændingsforbud, oplyser Danske Beredskaber. Forbuddet er indført, fordi det lokale brandberedskab vurderer, at afbrænding vil forhøje risiko for ildebrande.

»Det er første gang, vi har været så tidligt ude med et afbrændingsforbud,« siger Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber til B.T.

I trekantsområdet kommer afbrændingsforbuddet som en direkte konsekvens af en stor naturbrand, der hærgede Randbøl Hede nær Billund i sidste weekend. Brandfolk kæmpede mod flammerne i 60 timer. Et areal på 500 hektar jysk hede blev brændt af, inden ilden blev slukket. Jarl Vagn Hansen, der har været brandmand i 20 år, var selv til stede, og har aldrig oplevet noget lignende.

»Det er første gang, vi har været nødt til at evakuere folk på grund af en naturbrand,« siger Jarl Vagn Hansen, der selv var til stede på Randbøl Hede.

Et afbrændingsforbud indebærer, at der ikke må grilles i det fri på brændbart underlag, og at der ikke må tændes bål – heller ikke i bålfad og lignende. Der må heller ikke benyttes ukrudtsbrænder eller terassevarmere med åben ild.

»Du må gerne tænde en grill, hvis den står på et fast ikke-brandbart underlag såsom terassefliser eller grus,« siger Jarl Vagn Hansen.

Er Sankt Hans aften i fare?

»Ja. Hvis tørken fortsætter, er det ikke tilladt at tænde Sankt Hans-bål i de kommuner, hvor der er afbrændingsforbud,« siger Jarl Vagn Hansen.

Han vil dog ikke udelukke, at der lokalt i de enkelte kommune kan findes løsninger, hvor der eksempelvis laves offentlige Sankt Hans-bål nær kysten eller lignende.

I kommuner, hvor der endnu ikke er indført et afbrændingsforbud, opfordres befolkningen til at udvise agtpågivenhed. Danske Beredskaber har øjnene tæt rettet mod vejrudsigterne og DMI’s tørkeindeks, hvor det tyder på, at det varme vejr fortsætter.