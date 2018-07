Hver gang 24-årige Mille Nielsens far tager på arbejde som frivillig, er hun bange for, at han ikke kommer hjem igen. Nu har hun en simpel opfordring til danskerne, som forhåbentligt kan bidrage til, at hans job bliver mindre farligt.

'Vær nu sød og accepter, og lyt nu efter afbrændingsforbuddet!! Det er for vores alles skyld,' skriver Mille Nielsen, hvis far er frivillig brandmand i Gråsten, i et opslag på Facebook.

Efter en usædvanlig lang periode med høj varme og minimale mængder nedbør er tørken på sit højeste. Derfor er der indført afbrændingsforbud i samtlige 98 kommuner i Danmark, hvilket betyder, at alle former for udendørs bål er forbudt, samt at varmegivende apparater og grill er bandlyst på offentlige arealer.

Netop dette forbud håber Mille Nielsen, at hun med sit opslag kan få flere til at håndhæve. Selvom det kan virke harmløst at tage engangsgrillen under armen og gå en tur i parken for at grille pølser i det varme sommervejr, kan det nemlig få alvorlige konsekvenser.

Jeg vil bare gerne have folk til at bruge hovedet og tænke sig om Mille Nielsen

»Brandmændene bliver kaldt utroligt meget ude disse dage til markbrande og andre naturbrande på grund af tørken. Alligevel vil mange ikke acceptere, at der er afbrændingsforbud, og det har fået mig til at sige: Nu er det nok,« fortæller hun til B.T.

I sidste uge mistede en 41-årig brandmand livet under slukningen af en markbrand tæt ved Aarhus, og den tragiske hændelse har sat tankerne i gang hos Mille Nielsen.

Mille Nielsens far, Rene Nielsen, har været frivillig brandmand i godt 20 år. Foto: Privatfoto Vis mere Mille Nielsens far, Rene Nielsen, har været frivillig brandmand i godt 20 år. Foto: Privatfoto

»Når sådan noget sker, bliver jeg vildt nervøs over næste gang, min far skal af sted. Man kan ikke lade være med at tænke: Bliver det sidste gang, jeg ser ham og snakker med ham,« siger hun.

Selvom hendes far, Rene Nielsen, har godt og vel 20 års erfaring som brandmand, ved hun nemlig, hvor lidt der skal til, for at en rutineopgave kan blive rigtig farlig.

»Det er bare én lillebitte ting, der skal gå galt, og så får mig og mine søskende ikke vores far hjem igen.«