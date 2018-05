En ske i trussen kan redde unge kvinder fra en hård skæbne.

Sådan lyder budskabet i en ny kampagne i den svenske by Gøteborg, hvor kvinder, som er i fare for at blive ført ud af landet mod deres vilje, f.eks. for at blive tvangsgift eller genopdraget, opfordres til at benytte tricket i lufthavnen.

Kampagnen vækker opsigt i Sveirge, og bliver hyldet af bl.a. 23-årige Nora Adin, som er foredragsholder og driver Instagram-profilen 'Heder och Samvete', der kæmper mod æresrelateret undertrykkelse af kvinder.

»Det her er konkret og let at huske. Det kan være hvad som helst, nøgler, smykker eller noget andet«, siger Nora Adin til Expressen.

Målet med at putte metalgenstande i undertøjet er, at blive hevet til side af sikkerhedspersonalet i lufthavnen, når metaldetektoren giver udslag. Når man er i et lokale alene med personalet, kan man fortælle om sin situation og blive reddet fra at blive tvunget ud af landet.

Ejeren af Gøteborgs internationale lufthavn, Swedavia Airports, bekræfter over for Expressen, at metoden virker.

Göteborgs stad har i år satsat på att höja uppmärksamheten hos yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar. Satsningen är en mobilisering emellan skola, socialtjänst, sjukvård och flygplatspersonal för att förhindra att ungdomar i Göteborgs Stad förs ut ur landet mot sin vilja i syfte att fostras, giftas bort eller könsstympas. Man uppmanar alla till att vara extra lyhörda för barn och ungdomar som uppvisar förändrat beteende eller uttrycker oro inför familjens semesterplaner. Om misstanke finns bör socialtjänst larmas. Hjälp även till att sprida ”skeden-i-byxan” tricket; som helt enkelt går ut på att placera ett metallföremål i underkläderna innan en äntrar säkerhetskontroll på flygplatsen. Väktarna kommer då vara obligerade att ta personen in till ett privat rum för visitering ensam och utan varken föräldrar eller sällskap. Et opslag delt af Heder och Samvete (@hederochsamvete) den 12. Maj, 2018 kl. 12.49 PDT

Ideen opstod i England sidste år, hvor organisationen 'Karma Nirvana' angiveligt har haft held til at redde unge kvinder på den måde.

I Danmark er der også opbakning fra eksperten Anita Johnson, direktør i RED-safehouse, der er et opholdssted for unge, der er på flugt fra bl.a. tvangsægteskaber.

»Vi har længe sagt, at pigerne skal putte en mønt i BH'en og få opmærksomhed på den måde, og umiddelbart syntes jeg, at ideen med en ske i trussen lød fjollet. Men hvis det betyder, at hun bliver eskorteret væk fra området for at blive undersøgt, og på den måde kan fortælle om sin situation, støtter vi 100 procent op«, siger Anita Johnson, der dog har en enkelt bekymring:

»Hvis det her bliver almindelig kendt, risikerer vi at pigerne bliver tjekket hjemmefra. Men så må de råbe og skrige i stedet for, så vagterne bliver opmærksomme på dem«, siger hun.

RED-safehouse oplever et stigning i antallet af danske kvinder, som bliver taget til udlandet mod deres vilje, oplyser Anita Johnson.