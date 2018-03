Køb varer til 300 kroner og sælg dem igen til 16.000. Det lyder som en drøm, men for Hans-Christian Tholander er det hverdag.

I 2016 gik den 23-årige fyr fra København i gang med en større forårsrengøring i forældrenes kælder.

Her fandt han gamle Nintendo-konsoller og videospil, som han kunne sælge på nettet for utrolig høje beløb. Det åbnede samtidig hans øjne for, hvor godt et marked, der er for at sælge videospil på online markedspladser som Amazon. Derfor begyndte han at opkøbe andres spil for at tjene endnu mere.



»På et loppemarked i Dragør var der en gut, som havde sine Playstation-spil til salg. Han var lige ude i bilen, mens hans kone passede boden, og så spurgte jeg hende, hvad hun ville have for alle spillene. Det spørgsmål blev hun glad for, hun ville bare gerne af med dem. Så jeg fik dem for 300 kroner og endte med at sælge dem for lidt over 16.000.«



Det blev starten på Hans-Christian Tholanders karriere som krejler, der i denne måned førte hans omsætning op på en halv million kroner.

Scanner sig til gode handler

Hans-Christian Tholander sælger 99 procent af sine varer på Amazon, fordi de er en af de førende online markedspladser i verden. Og så har de en app til sælgere, som gør, at man kan scanne varer ude i den virkelig verden og se, hvad de kan sælges for på webshoppen.



Det var i høj grad den app, han støttede sig til i starten. Med den i hånden gik han ned i store varekæder såsom Bilka og Elgiganten for at scanne deres billige varer.



»I starten var jeg ikke så klar over, hvad man kunne få for tingene, så der scannede jeg bare alt. Lige pludselig fandt jeg ud af, at elpærer bare solgte virkelig godt. Det er jo lidt en sjov ting, som man ikke lige ville regne med.«



Hans-Christian Tholander, der beskriver sig selv som »computernørd«, sælger dog hovedsageligt legetøj, videospil og elektronik, fordi han har en god forståelse af værdien på denne slags varer.

»Jeg vidste godt, at jeg havde ramt jackpot«

Den unge mand studerede egentlig til daglig på CBS, hvor han læste erhvervsjura. Men da krejlerlivet tog fart, tog han en pause fra studiet.

CBS-eleven kunne nemlig se gode indtjeningsmuligheder. Derfor blev han mere professionel i sine køb og salg og begyndte at investere i restlagre.



Det er da også et restlagerkøb, han i dag beskriver som sin bedste handel:



»Der var en ældre fyr, som havde en lukket webshop med videospil. Han ville have 2.700 kroner for 384 videospil - dem solgte jeg til lidt over 80.000. Egentlig vidste jeg godt, at jeg havde ramt jackpot, fordi jeg kunne se på Amazon-appen, at det var nogle gode spil, men jeg vidste ikke, at jeg ville tjene SÅ meget.«



»Det er sjovt, fordi man får sådan en skattejagtsfølelse. Der kører adrenalin gennem kroppen, når man gør sig sådan et kup, man kan ikke helt forstå det.«



Men selvom mønterne strømmer ned i lommen på den 23-årige fyr, bruger han dem ikke på sig selv, men i stedet på at reinvestere, så han kan købe og sælge for endnu flere penge.



For nylig købte han 1.200 videospil til 28.000, som han regner med at kunne sælge for i alt 200.000 kroner.



»Så jeg kører ikke rundt i BMW,« griner Hans-Christian Tholander, der forklarer, at hans vildeste selvforkælelse indtil videre har været en cykel, så han kunne fragte sig selv rundt til loppemarkederne.

Hvor der er succes, er der også fejlkøb

Men en god forretning er ikke en forretning uden fejltrin, og den succesfulde krejler forklarer da også, at han har haft sine bump på vejen.

»Der var et tidspunkt, hvor jeg var så dum at købe fra en udenlandsk platform, hvor der ikke var nogen garanti for, at man kunne få sine penge tilbage. Jeg købte fra en privat person, og der endte jeg faktisk med at tabe 20.000 kroner, fordi han snød mig. Jeg købte nogle Playstationspil, som så ud til at være nogle virkelig gode titler, men det var nogle helt andre spil, jeg modtog. Det var virkelig lakridsæggene i Hariboposen, de var ingenting værd.«



Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget:



»Det var virkelig ærgerligt, men det kommer man igennem, alle laver jo fejl, og så ved man det til næste gang. I hvert fald lærte jeg da, at det godt kan være noget af et sats at handle store partier fra privatpersoner frem for de store varekæder.«



Vil man selv i gang med at sælge billige varer til mange penge, forklarer Hans-Christian Tholander, at man må være forberedt på at begå mange fejl, og at man skal huske på at være realistisk. Selv underviser han nu andre i at blive succesrige krejlere.

»Det bedste råd er ikke at have for høje forventninger eller at være for grådig. Man skal ikke tro, at man bliver rig på to uger, fordi man lige har downloadet en Amazon-app.«