2018 står for døren. Og allerede nu kan du godt begynde at glæde dig. For i en forstand er det allerede garanteret, at 2018 bliver et meget bedre år, end 2017 og 2016. Det er tilfældet, hvis du er lønmodtager og godt kan lide at have fri.

147. Det er tallet, som danske lønmodtagere kan varme sig over i den kolde vintertid. Det er nemlig antallet af fridage, langt de fleste almindelige lønmodtagere kan se frem til i det kommende år.

Det er en pæn stigning i forhold til 2017 og en stor stigning fra 2016. Her var det tal henholdsvis 144 og 141.

Den positive udvikling skyldes, at flere fri- og helligdage falder på hverdage i forhold til de to foregående år.

Det skriver Samvirke.

Når vi har rundet nytår og den første fridag på året - 1. januar - skal vi helt frem til påske, før den første større omgang fridage indfinder sig. Her har lønmodtagere som altid fri skærtorsdag (29. marts), langfredag (30. marts), påskedag (1. april) - der som altid falder på en søndag - og 2. påskedag (2. april), som sædvane er en mandag. Intet nyt under feriesolen her.

Den næste fridag i kalenderen for lønmodtagere er store bededag 27. april, der falder på en fredag. Og er man så en smule hurtig, kan man sikre sig en længere stribe af fridage, hvis man normalt har fri hele dagen 1. maj. Den falder nemlig på en tirsdag i 2018 - og hvis man ønsker fri mandag, så kan man få hele fem sammenhængende fridage til en lille tur udenbys eller hjemme i familiens skød.

Lønmodtager-jul i vente

Foråret er som altid spækket med helligdage. Og i 2018 skal vi ikke længere frem end torsdag 10. maj, før vi løber ind i Kristi himmelfart, som byder på en fridag. De to næste helligdage kommer søndag 20. maj og mandag 21. maj, hvor pinsen falder.

Herefter kommer grundlovsdag tirsdag 5. juni.

Og så er der ikke flere officielle hellig- eller fridage før julen. Men her ser det til gengæld også rigtig godt ud, hvis man er lønmodtager.

Julen 2018 kommer nemlig til at være en rigtig lønmodtager-jul. 24. december, hvor mange har fri, falder på en mandag. Det vil sige, at mange vil have fri allerede fra fyraftenstid 22. december og frem til og med onsdag 26. december, hvor 2. juledag er at finde.

Det giver ifølge Samvirke 13 fridage i løbet af 2018, som ikke falder i en weekend. Og det er en pæn stigning fra 2017 og ikke mindst 2016.

I alt, når det hele tælles sammen, løber de 52 lørdage og 52 søndage samt de 30 feriedage, som mange lønmodtagere har, godt op. Og lægger man dertil de 13 fridage, som ikke falder på en weekend, så bliver det til skønne 147 dage, hvor du ikke skal på arbejde i det nye år.

