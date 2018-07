Lego-familien trækker sig fra stor lobbyorganisation

Danmarks ubestridt rigeste familie var i 2013 med til at stifte lobbynetværket Vækst i Generationer, der arbejdede for mere lempelige arveregler, som skulle gøre generationsskifte billigere i familieejede virksomheder og helt afskaffe arveafgiften. Nu har begge grene af Lego-familien fuldstændig ubemærket trukket sig fra organisationen, der ellers også havde store navne som Danfoss, Bestseller, Jysk og Ecco som bagmænd, skriver Børsen.

»Vi støtter i princippet fuldt op om den sag, som netværket arbejder for, men vi har ikke kunnet bruge den tid i organisationen, som vi gerne ville,« siger Kim Gulstad, der er direktør for Kirk Kapital, familiens investeringsselskab til Børsen.

Han bakkes også op af kommunikationschef i Kirkbi, Ulla Lundhus, der fortæller, at den tid, der blev lagt i arbejdet i Vækst i Generationer, ikke gav nok værdi.

Ifølge Børsen har flere kilder fortalt, at Lego-familierne var utilfredse med den fokus, som Vækst i Generationer lagde på skat.

Lego-familien vil dog ikke helt droppe arbejdet med at få arveafgiften fjernet eller gjort mindre. Ulla Lundhus fortæller således, at de arbejder videre i deres eget netværk på at påvirke udviklingen.

Store familievirksomheder har længe forsøgt at få afskaffet arveafgiften, da de mener, at afgiften tager hårdt på virksomhedernes økonomi, når der sker et generationsskifte. Flere af virksomhederne har førhen fortalt, at de kan blive tvunget til at ekspandere til udlandet, hvis ikke afgiften lempes.

I 2017 sænkede VLAK-regeringen arveafgiften fra 15 procent til 5 procent, og det satte en stor kritik af Vækst i Generationer i gang, da blandt andet politikere fra venstrefløjen udtrykte, at lobbynetværket løj om fakta.

Til trods for den første lempelse fra 15 procent til 5 procent, så fortæller Peter Foss, der er formand og ejer af Foss og en frontmand i Vækst i Generationer, at organisationens arbejde langt fra er færdigt. Han siger, at arveafgiften helt skal fjernes, så virksomhederne i stedet kan fokusere pengene på at skabe flere arbejdspladser.