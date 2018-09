Frederikssunds hundeejere får 18 lejligheder kun til dem. Spændende og nytænkende, siger Dansk Kennelklub.

København. Hunden er menneskets bedste ven, mener mange.

I Frederikssund opføres 18 lejeboliger, der kun kan få en lejer, hvis lejeren tager sin firbenede ven med sig.

Det skriver Frederiksborgs Amtsavis.

Boligerne opføres af entreprenør Niels Martin Viuff, der fik idéen efter en samtale med folk i området.

- Det er et ønske fra nogle lejere, der er trætte af, at der er mange steder, hvor man ikke må have hund, siger Niels Martin Viuff til Ritzau.

- Vi vil gerne tilgodese hundeejerne. Mange er lidt ensomme.

Et lejlighedskompleks kun til hundeejere vil give de mennesker, der bor der noget at have til fælles, fortæller Niels Martin Viuff.

Entreprenøren har søgt råd hos Dansk Kennelklub, der jubler over idéen.

- Det er super spændende, det er nytænkende, og vi glæder os til at følge med og se, hvordan projektet udfolder sig, siger Lise Lotte Christensen, der er adfærdskonsulent hos Dansk Kennelklub.

Hun har været med på råd og fremlagt nogle idéer, der ville kunne gøre lejligheden mere hundevenlig.

Det er blandt andet slidstærke gulve, lister og der kommer en station i gården, hvor hundene kan få et bad.

- Hundene slider på tingene, de har deres fodtøj på året rundt. De tager ikke skoene af ude i entréen, siger hun og tilføjer, at materialerne også skal være rengøringsvenlige.

/ritzau/