En 16-årig fik hjernerystelse og mærker på hals og håndled af sit besøg i Dyrehavsbakken. Flere af Bakkens vagter er nu politianmeldt.

16-årige Mohamad Abduljabar fortæller til BT, at han uden grund fik en voldsom behandling af vagter, da han fredag den 25. maj besøgte Bakken med en gruppe venner. Han betegner selv vagternes ageren som vold.

»Jeg er ked af det og vred på samme tid. Jeg har det dårligt med, at jeg ikke er blevet retfærdigt behandlet. De burde ikke tage fat sådan der. Jeg synes, de burde ende i en retssag. Det er jo vold,« siger han.

Der ses flere blodudtrædninger på venstre side af halsen, står der i skadesnotatet. Der ses flere blodudtrædninger på venstre side af halsen, står der i skadesnotatet.

Ifølge Mohamad Abduljabar var han i en spillehal omkring klokken 21, da aftenen tog en drejning.

Ifølge egen forklaring prøvede han en spillemaskine, hvor det gælder om at kaste basket-bolde i kurven, da nogle venner tog over. Da han gik videre, bemærkede han, hvordan de kravlede op på maskinen for lettere at score point.

Vennerne var væk, da han kom tilbage kort efter. Til gengæld kom vagterne til.

»De siger, ‘vi har set jer på overvågningen,’ men jeg fortæller dem, at jeg ikke har gjort noget. Måske har mine venner, men jeg har ikke,« siger han.

Vagterne ville smide ham ud af forlystelsesparken, lyder det, men Mohamad Abduljabar forsøgte at forklare sig.

»Jeg havde kun prøvet fire forlystelser og ville ikke miste mit turpas. Jeg snakkede med dem i fem minutter, men de ville ikke høre på mig.«

Af skaderapporten fremgår det, at Mohamad har fået en blodansamling under højre øje samt hudafskrabninger ved venstre øje. Af skaderapporten fremgår det, at Mohamad har fået en blodansamling under højre øje samt hudafskrabninger ved venstre øje.

Så Mohamad Abduljabar valgte at løbe.

»De får fat i mig og lægger mig på jorden. Den ene giver mig et knæ i hovedet, mens jeg ligger ned,« siger han og fortsætter:

»En tager også kvælertag på mig. De tager mig til side for at tage mit armbånd af, og en brækker op i min arm. Den ene trækker højt op i armen for at gøre smerten værre.«

Optagelser viser en vagt, der fører Mohamads højre arm resolut op ad ryggen på den foroverbøjede 16-årige, der holdes fast af en anden vagt.

Af klippet fremgår det, hvordan den højre arm pludseligt brækkes hårdt opad, hvilket resulterer i et tydeligt smerteudbrud fra den passificerede Mohamad Abduljabar.

‘Hallo, mand! Han brækker armen,’ lyder det fra et vidne.

Mohamad fik flere forskellige skræmmer af vagterne. Mohamad fik flere forskellige skræmmer af vagterne.

Af et skadesnotat fra Hvidovre Hospital, som BT har set, fremgår det, at der konstateres mærker på Mohamad Abduljabars hals og håndled samt en hjernerystelse.

Vagternes behandling får Mohamad Abduljabars mor til at anmelde sagen.

Nordsjællands Politi bekræfter over for BT, at der er en anmeldelse i sagen, der vedrører flere vagter.

Direktør for Dyrehavsbakken A/S, Nils-Erik Winther, fortæller til BT, at man afventer politiets konklusion i sagen.



Henter kort...

»Vores ansvarlige for vagterne fortæller, at der var en gruppe, som der indløb flere klager på og som havde udøvet hærværk på flere maskiner. Det eskalerer, der er nogen der løber, bliver taget og bliver bedt om at forlade Bakken,« siger han og fortsætter:

»Vi accepterer ikke, at vores vagter går over stregen. Men jeg ved ikke, om det er tilfældet her. Det er klart, at hvis vagterne er gået over stregen, så får det konsekvenser. Hvis den enkelte vagt ikke kender grænsen for, hvordan han udøver sin autoritet og hvordan han sikrer tryghed for gæster og personale, så får det konsekvenser.«