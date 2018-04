Mange børn og unge starter til konfirmationsforberedelse, fordi det er en tradition - og så følger der jo en god fest, gaver og penge med.

Der er blevet skruet op for budget og ambitioner til de mange konfirmationsfester, som i den kommende tid afholdes landet over.

»De andre i min klasse blev også konfirmeret, og jeg ville ikke føle mig uden for. Og så har mine forældre valgt, at jeg skal være kristen,« siger 15-årige Thea Massesson, der er én ud af fem konfirmander, som er blevet fulgt af et tv-hold til TV2’s nye serie ‘Mit livs konfirmation’.

I starten var jeg skeptisk omkring kirken 15-årige Thea Massesson

Selv om det ikke var troen på Gud, der fik hende til at ‘gå til præst’, så har det alligevel været en god oplevelse, der har sat tanker i gang.

»I starten var jeg skeptisk omkring kirken, og jeg tænkte, at det nok er en eller anden gammel mand, der skal stå og fortælle om Jesus. Men det viser sig, at det faktisk er rigtig sjovt. Vi havde nogle gode præster, som gjorde det spændende at høre om. Vi lavede også lege og aktiviteter, så vi ikke bare skulle sidde og høre efter hele tiden,« fortæller den 15-årige pige, der blev konfirmeret i foråret sidste år.

15-årige Thea Massesson medvirker i den ny tv-dokumentar 'Mit livs konfirmation'.

Selve festen var noget, som hun havde set frem til i rigtig lang tid, forklarer hun.

»Det er sådan en god dag, man ikke lige glemmer. Det var noget, jeg havde glædet mig til, lige siden jeg vidste, hvilken dato jeg skulle konfirmeres,« siger Thea Massesson.

Nogle gode værdier

Mit blik på det dengang var, det var lidt dumt at tro på den almægtige oppe i himlen 15-årige Niels Peter Kroon

En af de andre medvirkende i den ny tv-dokumentar er 15-årige Niels Peter Kroon. Han fortæller, at han i starten ikke var specielt vild med tanken om at blive konfirmeret, fordi han ikke havde en tro på Gud.

»Mit blik på det dengang var, det var lidt dumt at tro på den almægtige oppe i himlen. Det skal ikke lyde som om, at jeg ikke respekterer, at der er andre, der gør det - det er bare ikke noget, jeg personligt tror på. Men at blive konfirmeret har faktisk givet mig et mere interessant og bedre syn på at være kristen. Jeg ser det som nogle gode værdier,« siger Niels Peter Kroon.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at selve festen og gaverne var et vigtigt element.

»Jeg fik blandt andet nogle manchetknapper af min bedstefar og et ur fra mine forældre, som jeg er rigtig glad for. Så fik jeg også nogle penge, men dem brugte jeg ret hurtigt, blandt andet på en ny telefon.«

Thea Massesson forklarer, at hun har brugt ca. halvdelen af de omkring 10.000 kroner, hun fik - resten er kommet ind på en opsparing til en længere rejse.

Begge konfirmander synes, at det har været en sjov oplevelse at være med i den ny dokumentar-serie.

»I starten var det lidt mærkeligt at have et kamerahold med sig rundt hele tiden, men man vænner sig til det,« siger Thea Massesson.

Første afsnit af ‘Mit livs konfirmation’ bliver sendt på TV2 tirsdag.