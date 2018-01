Torsdag eftermiddag foregik en stor aktion i det store butikscenter Bazar Vest i Aarhus, da 130 medarbejdere fra Skat, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsens Rejsehold og politiet spærrede udgangene og tjekkede en række udvalgte virksomheder igennem.

Men det var helt hen i vejret at lave en så voldsom aktion, mener ejer af Bazar Vest, Olav de Linde.

»Det er at skyde med ret store kanoner for at finde nogle ting, der ikke er i orden. Vi har i forvejen 97 kameraer oppe. De kameraer har myndighederne også adgang til, så de meget let kan holde øje med, hvem der går ud og ind i butikkerne,« siger Olav de Linde til TV 2 Østjylland og tilføjer, at han synes, det var lige i overkanten at stille med så mange.

Trods Olav de Lindes holdning skulle det dog vise sig, at der var noget at komme efter for myndihederne i Bazar Vest.

»Vi havde på forhånd udvalgt 43 virksomheder til kontrol. Kontrollerne er alle foregået stille og roligt. Vi spørger blandt andet ind til ansættelsesforhold og bogføring,« hedder det i udtalelse fra Jim Sørensen, der er fagdirektør i Skat, ifølge Ritzau.

Halvdelen af de virksomheder, Skat kontrollerede, viste sig at have problemer. To virksomheder var slet ikke registreret, og 15 mistænkes for sort arbejde. Seks sager bliver overleveret til myndighederne, da der er mistanke om socialt bedrageri.

Udover Skat gav Fødevarestyrelsens Rejsehold hele 145 virksomheder sanktioner, fordi de ikke overholdt fødevaremyndighedernes regler, og et enkelt sted blev helt lukket, fordi hygiejnen var for dårlig.

Deruder blev to personer anholdt for at overtræde udlændingeloven, og Arbejdstilsynet uddelte 15 påbud.