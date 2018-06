Da bowlingcenteret Bowl'n Fun i Holstebro i sidste uge valgte at skære drastisk ned på køkkenpersonalet, kunne flere af de ansatte læse om deres egen fyring på Facebook.

I alt 13 medarbejdere blev i sidste uge opsagt pr. 20. juni. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Til lokalmediet forklarer centerchef Bo Laursen, at fyringerne er sket som en naturlig konsekvens af det gode vejr, der har ført til et fald af gæstereservationer i restauranten.

Han beklager dog, at nogle af de ansatte, som ikke kunne deltage i personalemødet i torsdags, hvor nedskæringen blev meldt ud, kunne læse om deres egen fyring i et Facebook-opslag, som centerchefen umiddelbart efter mødet lagde op i en lukket gruppe for personalet.

»Det er beklageligt, men det er svært at undgå i dag, hvor alle sidder med en telefon og er hurtige til at skrive beskeder til hinanden. Men jeg har det da skidt med at skulle afskedige, og jeg håber, at vi skal være lidt flere igen,« siger centerchef Bo Laursen til Dagbladet Holstebro-Struer og forklarer, at han om aftenen efter mødet sendte en skriftlig opsigelse per mail til alle de 13 berørte medarbejdere.