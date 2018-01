Forsøgsordning med medicinsk cannabis er kommet godt i gang, lyder det fra sundhedsministeren.

København. Fra nytår til og med 29. januar har læger foretaget 131 ordinationer af medicinsk cannabis, der er omfattet af forsøgsordningen.

Det skriver Politiken på baggrund af nye tal, som Sundhedsministeriet har trukket ud af sundhedsregistret Det Fælles Medicinkort.

Tallet dækker over, at ordinationerne er udstedt til 111 forskellige patienter. Det vil sige, at nogle patienter har fået ordineret cannabis mere end en gang.

Recepterne er udskrevet af i alt 53 forskellige læger.

- Vi har tidligere forventet, at omkring 500 patienter vil blive del af forsøgsordningen i løbet af det første år. Derfor understreger et tal på 111 patienter på en måned, at vi er kommet godt i gang.

- En del læger er allerede gået i dialog med deres patienter om behandlingen, som patienterne forhåbentlig oplever at have gavn af. Det er positivt, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Politiken.

Et enigt Folketing vedtog før jul det lovforslag, der fra årsskiftet formelt satte gang i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Gennem ordningen kan patienter med sklerose, rygmarvsskader og kroniske smerter samt patienter med kvalme og opkast efter kemoterapi få adgang til cannabis til at dulme deres symptomer.

De praktiserende læger har på forhånd ytret skepsis over forsøgsordningen. Det har tidligere været beskrevet, hvordan patientforeninger, blandt andet Scleroseforeningen og Gigtforeningen, havde medlemmer, hvis læger afviste at udskrive recepter.

Direktør i Gigtforeningen Mette Bryde Lind er ikke enig med sundhedsministeren i, at forsøget nu er godt i gang.

- Det er rigtig positivt, at der er nogle patienter, som rent faktisk har fået ordineret medicinsk cannabis, men det er stadig et meget lille tal, siger direktøren til Ritzau.

Gigtforeningen hører stadig fra medlemmer, hvis læger ikke vil udskrive en recept.

- Der er over 100, som er blevet afvist, fordi deres egen læge ikke vil udskrive det. De tager faktisk ikke engang samtalen eller dialogen med patienten, så de bliver heller ikke henvist til noget andet, fortæller hun.

