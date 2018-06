11 sønderjyder blev søndag indlagt med en alvorlig madforgiftning, som i værste fald kan være dødelig. Flere af dem havde problemer med at trække vejret.

Kvalme, opkastning, synsforstyrrelser og åndedrætsbesvær. En hyggelig søndagsfrokost var nær endt fatalt, da et helt selskab i det sønderjyske søndag røg på hospitalet med den sjældne og meget alvorlige madforgiftning botulismus, også kendt som pølseforgiftning.

»Vi formoder, at de 11 har spist sammen, og at de har spist den samme mad,« fortæller lægefaglig direktør for Sygehuset Sønderjylland, Bjarne Dahler-Eriksen, til B.T. søndag aften.

Ekstra Bladet skrev om det voldsomme tilfælde af madforgiftning sent søndag aften, som skabte en krisesituation på hospitalet.

Den lægefaglige direktør forklarer, at det ikke er alle de 11, der har symptomer. Fire af dem er blevet indlagt til observation, mens andre lige frem er kørt på intensiv afdelingen. Det har også været nødvendigt at køre et par af dem til Odense og en enkelt til Flensborg, mens en enkelt var på vej til København og fik det dårligt. Den person er indlagt på Rigshospitalet.

Sygdommen er meget sjælden i Danmark, og hvert år er der kun mellem nul til to tilfælde herhjemme. Derfor måtte sygehuset også hente hjælp fra både Tyskland og Norge for at få fat i en modgift, der kunne slå forgiftningen ned.

Direktøren forklarer, at den bakterie, som udvikler forgiftningen, er en nervegift som kan sammenlignes med botox. Den lammer musklerne, og patienterne får svært ved at trække vejret. Hvis de ramte ikke får hjælp i tide, kan bakterien være dødelig.

»Vi har straks alarmeret fødevaremyndighederne og Styrelsen for Patientsikkerhed for at få fundet smittekilden. Det er vigtigt at finde ud af, om smitten kommer fra mad, som de har købt, eller fra noget, de selv har lavet,« Bjarne Dahler-Eriksen.

Han roser sit personale for at have håndteret situationen flot og professionelt.

