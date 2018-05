Øverst ses en af Mors-dag-reklamerne, der blev et stort hit.

Søndag 13. maj er det Mors Dag, og hvis du er tynget af dårlig samvittighed eller reelt bare gerne vil betale din mor lidt igen for hendes livslange omsorg, så frygt ej. BT hjælper dig her med 11 anderledes gaver, som ikke er blomster eller chokolade, som du kan give hende i dag.

1. Håndbold

Tag din mor med i håndboldhallen. Hun elsker at se på unge fyre.

2. Weekendtur i Tyskland

Hvad med en weekendtur i en tysk by? Her er både tid til shopping og fordybelse.

3. Skovtur

Tag en tur i skoven! Se foråret springe ud! Og pak en kurv med rosé og sandwiches.

Søndag er det Mors Dag og der gøres klar til det traditionelt store blomstersalg i Asmild Plantecenter i Viborg lørdag 11. maj 2013. Mors dag afholdes i Danmark den anden søndag i maj. Dagen blev opfundet i USA i 1872 af den amerikanske forfatter og kvindevalgretsforkæmper Julia Ward Howe (1819-1910). Oprindeligt var tanken at dagen også skulle være en dag for fred. Anna Jarvis (1864-1948) fik udbredt kendskabet til dagen, i første omgang for at ære sin egen mor (Moderen Anna Marie Reeves Jarvis arbejdede bl.a. for at forbedre de sanitære forhold og mindske børnedødeligheden), men efterhånden også for generelt at ære alle mødres arbejde. Hun fik indført at dagen skulle afholdes den anden søndag i maj og skikken bredte sig hurtigt. Dagen er blevet holdt i hævd som en officiel helligdag i USA siden 1914.

4. Museum

Hvad med et museum: kunst, historie eller design?

5. Biografen

Eller biografen? Den aktuelle Lady Bird handler om forholdet mellem mor og datter.

6. Strandtur

En tur til stranden med bare tæer og vaffelis. Det skulle blive hedt i hele maj!

7. Vinsmagning

Kan hun lide vin? Så tag hende med til vinsmagning fremfor at købe en flaske.

8. Zoologisk Have

Dyr er søde og sjove. Tag hende med i zoo eller måske til et dyrskue.

9. God mad

Tag hende med på byens bedste restaurant – vel at mærke den, hun synes er bedst.

10. Jazz-dans

Musik er et hit. Jazz ud med din mor på et af byens spillesteder.

11. Lav mad med hende

Din mor vil jo allerhelst blot være sammen med dig, så tag jer tid til at lave noget lækkert mad eller sjovt bagværk sammen, som I kan nyde bagefter.