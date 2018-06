I videoen øverst kan du se, hvordan Lili, få minutter inden hun blev bidt, fodrede rådyr på dyregården med mælkebøtter.

Forældrene til et-årige Lili, der tidligere på måneden blev bidt i ansigtet af en hund på dyregården ved Skallerup Seaside Resort, står frustrerede tilbage, efter politiet har vurderet, at bidet ikke var voldsomt nok til at kræve hunden aflivet.

»Vi kan kun ryste på hovedet af politiets beslutning,« siger Lilis mor, Ditte Christine Jespersen, til BT.

Lige nu føler vi ikke, at der er retfærdighed til Ditte Christine Jespersen

Forældrene til den lille pige gjorde det tidligt meget klart, at de ønskede den australske hyrdehund, der bed deres datter, aflivet. Mest af alt så noget lignende ikke ville ske for andre.

Derfor er de langt fra langt fra tilfredse med udgangen på sagen.

»Både Nikolaj (Lilis far, red.) og jeg er helt smadrede psykisk ovenpå alt det, der er sket, siden Lili blev bidt. Lige nu føler vi ikke, at der er retfærdighed til,« siger Ditte Christine Jespersen og tilføjer:

»Men vi fortsætter med at kæmpe vores datters sag.«

Torsdag mødtes de derfor med en advokat for at høre, hvad de kan gøre fremadrettet for at få den retfærdighed, de ønsker.

Hunden har ikke skambidt

Lili måtte efter bidet opereres, fordi de gik betændelse i hendes sår. Hun fik syv sting i ansigtet. Foto: Privatfoto Lili måtte efter bidet opereres, fordi de gik betændelse i hendes sår. Hun fik syv sting i ansigtet. Foto: Privatfoto

Lilis forældre, har tidligere beskrevet, hvordan deres datter ville ae hunden, der gik løst på dyregården, da den pludselig bed sig fast i den lille piges kind og ruskede hende til jorden. Mens hun lå der, bed den sig fast igen.

Nordjyllands Politi har dog ovenpå deres efterforskning af sagen konkluderet, at der ikke var tale om skambid.

»Vi har tre uafhængige vidner, der siger, at hunden kun bed én gang og ikke ruskede i pigen. Sammenholdt med lægeerklæringen mener vi ikke, at der er tale om skambid,« siger Claus Danøe, politiinspektør ved nordjyllands Politi.

På trods af, at det har været en hård måned for Lili, er den lille pige ved godt mod. »Hun er en sej lille en,« lyder det fra hendes mor. Foto: Privatfoto På trods af, at det har været en hård måned for Lili, er den lille pige ved godt mod. »Hun er en sej lille en,« lyder det fra hendes mor. Foto: Privatfoto

Derfor vurderer politiet heller ikke, at der er belæg for at kræve den 9-årige australske hyrdehund aflivet. Der er dog ikke truffet en endelig beslutning om, hvad der skal blive hundens skæbne.

»Det, der ville kunne komme på tale, er, at vi vil kræve, at hunden fremover skal føres i snor, at den skal være i hundegård, eller at den skal have mundkurv på,« siger Claus Danøe, som regner med at have en afgørelse klar indenfor 14 dage.

Farvel til dyregården

Lilis ansigt er næsten helet, efter der tidligere på måneden gik betændelse i hendes sår, og hun måtte på operationsbordet. Foto: Privatfoto Lilis ansigt er næsten helet, efter der tidligere på måneden gik betændelse i hendes sår, og hun måtte på operationsbordet. Foto: Privatfoto

Ud over at hunden risikerer konsekvenser som hundegård og mundkurv, er dens dage på dyregården Klithusegaarden, som hører under Skallerup Seaside resort, også talte.

Hunden tilhører forpagteren af gården og har op til episoden gået frit rundt blandt gæsterne, men det er slut nu.

»Uanset under hvilke omstændigheder, det er sket, er det sikkert, at hunden har bidt pigen, og selvom den har gået løst på gården i ni år og er vant til at komme der og være sammen med gæsterne, så er det klart, at den ikke kan være der længere, efter en episode som dette,« siger Mette Clausen, der er salgs- og marketingschef hos Skallerup Seaside Resort.

Hun fortæller, at hunden ikke har været Klithusegaarden, siden den bed Lili, og at den heller ikke kommer tilbage i fremtiden.