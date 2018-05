Der har tidligere været planer om et stort anlagt hotelprojekt med navnet »New Nordic Coast« i området omkring Gilleleje Havn. Planerne blev imidlertid lagt i skuffen, men de kan måske få nyt liv i fremtiden.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I hvert fald ønsker Gribskov Kommune at få godkendt en tilladelse, der gør det muligt at ophæve strandbeskyttelsen på et afgrænset område vest for havnen.

Sagen blev hastebehandlet på Økonomiudvalgets møde mandag, så ansøgningen kan sendes inden fristen den 1. juni. Et enigt udvalg stemte for ophævelsen af strandbeskyttelsen, og dermed kan vejen være banet for nye store byggerier.

Medlem af Økonomiudvalget Jesper Behrensdorff (K) understreger, at der endnu ikke foreligger konkrete byggeplaner, men anser det som en god mulighed for at udvikle.

»Jeg har altid sagt, at hvis man ikke udvikler, så afvikler man, så vi ser med åbne øjne på det meste,« siger han.

Samme tilfredshed er der ikke at spore hos Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gribskov.

»Det er næsten det eneste sted i Gilleleje, man kan komme til stranden. Strandbeskyttelse er lavet, så man ikke skal bygge, og ydermere er det et fredet areal. Jeg er godt arrig over det. Det bryder med mere end 100 års politik i Danmark. Jeg kan næsten ikke finde skældsord nok,« siger bestyrelsesmedlem Helge Muhle Larsen til Frederiksborg Amts Avis.

Sagen skal til endelig behandling på byrådsmødet mandag.