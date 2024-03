Det er blevet fredag aften, børnene er lagt i seng og nu skal du forkæle dig selv.

Derfor hælder du et glas af din yndlingsvin op og slænger dig i sofaen.

Men snart vil glasset måske være tomt.

Klimaforandringer på kyst- og lavlandsområderne i Italien, Spanien, Grækenland og det sydlige Californien påvirker nemlig produktionen af nogle af de mest populære vine i verden, skriver CBS News.

Og det kan gå stærkt. Forskere har ifølge mediet fundet frem til, at det hele kan forsvinde inden for nogle årtier.

Betingelserne for at druerne kan produceres og senere blive til vin er nemlig under pres af klimaforandringerne.

Ifølge forskerne vil der om blot 76 år, altså i slutningen af dette århundrede, mangle op til 90 procent af vinproduktionen.

Det er særligt de høje temperaturer og hedebølger, der er til fare for, at dit glas ikke kan fyldes.

I det sydlige Californien, der står for 10 procent af den globale forsyning af vin, skal temperaturen kun stige med 2 grader, før der ikke længere kan produceres den vin, som forbrugerne kender.

Forskere påpeger dog, at alt håb ikke er ude for vin.

De høje temperaturer kan nemlig medføre, at andre områder bliver velegnede til at dyrke druer.