Debatten om de nye CO2-afgifter fortsætter for fuld drøn.

Søndag har regeringens klimarådgiver, Klimarådet, til DR anbefalet, at der indføres en egentlig kødafgift til kunderne, så det ikke kun er producenterne, der får en ny afgift. Altså ville kødet blive endnu dyrere.

Men professor i økonomi Michael Svarer, der står i spidsen for den ekspertgruppe, der i sidste uge præsenterede en længeventet rapport om tre modeller til nye CO2-afgifter, slår det forslag til jorden.

»Vi har analyseret det ret indgående i vores rapport, og vi er nået frem til, at når man afvejer de forskellige hensyn, så anbefaler vi, at man ikke går den vej,« siger Michael Svarer.

Her er de tre modeller Her er de tre modeller til nye CO2-afgifter Svarer-gruppen foreslår: Model 1: I modellen med den højeste sats for en CO2-afgift ligger afgiften på 750 kroner per udledt ton CO2. Det vil i 2030 medføre en reduktion på 3,2 millioner ton CO2. Med denne model vil prisen på et halvt kilo hakket oksekød stige med 4,5 kroner, mens både 500 gram svinekød og en liter mælk vil blive 0,6 kroner dyrere.

Model 2: I mellemmodellen ligger afgiften på 375 kroner. Her vil CO2-reduktionen lyde på 2,8 millioner ton i 2030. Med denne model vil prisen på et halvt kilo hakket oksekød stige med 2,3 kroner, mens både 500 gram svinekød og en liter mælk vil blive 0,3 kroner dyrere.

Model 3: I modellen med den laveste sats ligger afgiften på 125 kroner. Her vil CO2-reduktionen være 2,6 millioner ton i 2030. Med denne model vil priserne stige med cirka 1,4 kroner for en pakke hakket oksekød, mens prisstigningen vil være 0,2 kroner for 500 gram svinekød. Samme prisstigning gælder for en liter mælk.

Han oplyser, at det vil blive svært at vurdere, hvad en kødafgift skal være på forskellige varer, hvor der er andet end kød.

»Man ved ikke, hvordan klimabelastningen er for en pizza fra Dr. Oetker nede fra Bayern. Så er man nødt til at lave en eller anden gennemsnit på, hvad det kan være. Så den er ikke særlig effektiv,« siger han.

Og så er der de producenter af kød, der sælger deres produkter til udlandet.

»Ved en kødafgift til forbrugerne rammer man ikke hele den store produktion i Danmark, der går til eksport,« siger han.

Men så er der argumentet om, hvorvidt supermarkederne nu vil sælge mere udenlandsk kød, fordi de ikke rammes af CO2-afgifterne.

Både COOP, der driver SuperBrugsen, Kvickly og 365discount, samt Dagrofa, der driver Meny og Spar, har sagt, at de er åbne for at sælge mere udenlandsk kød, hvis det er billigere for kunderne.

Michael Svarer både COOP og Dagrofa er åbne for at importere mere udenlandsk kød, efter de nye afgifter er kommet til danske producenter. Kunne det ikke gøre, at I vil lytte til Klimarådets argument om kødafgift til kunderne?

»Det er lige præcis et argument for, at man skal gøre som Klimarådet foreslår, da man sidestiller det danske og udenlandske producerede kød,« siger Michael Svarer og tilføjer:

»Det anerkender vi er et godt argument, men skal vi gøre noget skal alle argumenter op på bordet, og når vi ser på det her argument over for de argumenter, der viser, at kødafgift til forbrugerne ikke er særlig hensigtsmæssig, så synes vi, at det taler til, at vi ikke skal gå den vej.«

Til juni ventes SVM-regeringen at tage en beslutning om, hvilke CO2-afgifter, der skal indføres.