Efter et decideret katastroferegnskab brugte Dagrofa flere år på at 'få orden i eget penalhus'. Og nu har detail- og logistikgiganten tænkt sig at gå i offensiven.

Dagrofa præsenterede torsdag formiddag et 2023-regnskab, som viste den bedste driftsindtjening i mere end 20 år. Og årets resultat blev et overskud på 89 millioner kroner.

Dermed fortsætter Dagrofa det, som redaktionschef for B.T. Penge Niels Philip Kjeldsen kalder for et 'stærkt comeback'.

Man skal nemlig ikke længere tilbage end til 2018 for at finde et decideret katastrofeår, hvor koncernen tabte 593 millioner kroner.

»Der er ingen tvivl om, at 2018, 2019 og 2020 var år, hvor vi havde rigtig meget fokus internt på at få orden i eget penalhus og se på, hvordan vi bedst udnyttede vores synergier og fik det interne samarbejde til at fungere på tværs af organisationen,« siger koncernchef Tomas Pietrangeli til B.T.

»I takt med vores resultater har vi orienteret os mere eksternt og på at få flere kunder og øge antallet af butikker,« tilføjer han.

Kunderne kan se frem til, at Dagrofa åbner 20 butikker i løbet af 2024, fortæller Tomas Pietrangeli desuden.

Udover detailhandel tjener Dagrofa også penge på foodservice og logistik, men Tomas Pietrangeli ønsker ikke at fortælle, hvor stor en del af det gode resultat, der skyldes fremgang for kæder som Meny og Spar.

»Fremgangen i indtjening er sket i samtlige vores forretningsben. Det er supervigtigt, og det glæder mit CEO-hjerte,« siger Tomas Pietrangeli dog.

Han forklarer, at Dagrofa-kæderne kan registrere, at der både kommer flere kunder nu end tidligere. Og at de putter flere varer i kurven.

Kan kunderne se frem til lavere priser hos jer?

»Det er i hvert fald det, vi oplever i øjeblikket. Altså at fødevarer er billigere i dag end på samme tidspunkt sidste år,« siger Tomas Pietrangeli.

»Det har de været i de seneste to måneder, og det tror vi kommer til at fortsætte på den korte bane,« understreger han.

Hvad kan kunderne forvente fra jer i 2024?

»Vi vil fortsætte med at være superaggressive på prisen. Vi har ikke råd til ikke at matche de billigste på det, som vi kalder hverdagsvarer.«

»Derudover bryster vi os af, at vi tilbyder en række andre spændende varer, som man ikke nødvendigvis kan få hos de andre.«

»Vi investerer også fortsat massivt i faglig uddannelse, så man eksempelvis i butikken kan få gode råd fra en sommelier, en ostespecialist eller en slagter,« forklarer Tomas Pietrangeli.

Koncernchefen forventer imidlertid, at 2024 bliver ligeså intenst, som 2022 og 2023 var det i detailhandelen.

»Fremadrettet går vi ydmygt til opgaven, og vi er forsigtigt optimistiske. Men det er et super omskifteligt og volatilt marked, og jeg synes også, at vi har nogle dygtige kolleger i branchen,« siger Tomas Pietrangeli.