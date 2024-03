Nogle gange kan der være store summer at hente ved at tage sagen i egen hånd og passe på sine ting.

Det måtte fagekspert hos Videncentret Bolius Tue Patursson sande, da han palmesøndag tog et valg for sin terrasse.

En terrasse, der ved første øjekast havde tjent sin tid.

»Den første tanke, vi havde, var, at vi skulle skifte brædderne, købe nogle nye, lave noget nyt, men så kiggede vi på økonomien og tænkte: 'Okay , måske kunne vi gøre noget ved den her'.«

Sådan lyder det fra Tue Patursson i det seneste afsnit af Spar Kassen, B.T.s pengepodcast, hvor fageksperten forklarer, at han og konen i stedet for at bygge nyt valgte at sætte den gamle terrasse i stand.

Noget, der skulle vise sig at blive en god forretning.

»Hele søndagen gik med at spule terrassen og få fjernet så meget som muligt, og nu står den på tørring derhjemme, hvor den skal vente et godt stykke tid,« siger Tue Patursson, der blandt andet beskæftiger sig med klima og byggeteknik ved Bolius.

Resultatet, der kom ud af at lægge en god del af en søndags arbejde på den overdækkede terrasse, var ikke til at tage fejl af.

Gevinsten var betragtelig, fortæller eksperten videre.

Det træ, de havde tænkt sig at erstatte de gamle brædder med, havde nemlig kostet familien 15.000 kroner.

Trækker man de 500 kroner fra, som de brugte til at istandsætte den gamle terrasse, har de sparet en betragtelig sum på 14.500 kroner, lyder det i podcasten.

Trods de mange penge sparede er resultatet ikke så langt fra det, Patursson og konen ønskede, da de talte om at bygge nyt.

»Vi har faktisk med lidt god vilje en ny terrasse igen, i stedet for vi skulle ud og købe en hel masse brædder.«

Nu gælder det så bare om at væbne sig med lidt tålmodighed.

Det er nemlig endnu for koldt og vådt i vejret til, at man kan oliere brædderne. Brædderne får dermed god tid til at tørre op efter den grundige rengøring, siger Tue Patursson.

Sådan lyder det i det seneste afsnit af B.T.s podcast Spar Kassen, hvor man også kan høre, hvordan Patursson sparede tusindvis på møbler til selvsamme terrasse. Hør det og mange andre gode spareråd lige her: