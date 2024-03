Da Tina Sloth Nielsen for nyligt gik en tur i Føtex, fik hun sig et chok.

For kort tid siden havde hun nemlig været en tur i Østrig, hvor man kunne købe en chokoladehare til en voldsomt lavere pris. Nu undrer hun sig, og B.T. har fået en forklaring fra Salling Group.

Tina Sloth Nielsen har på en rejse til Østrig for nyligt købt Lindt guldharer af 100 gram chokolade med hjem.

I den østrigske butik Billa har hun betalt 3,59 euro pr. styk, viser hendes bon. Det svarer til 26,76 kroner.

Men da Tina Sloth Nielsen kom hjem til Danmark, faldt hun over den samme guldhare i sin lokale Føtex.

»Jeg fik et mindre chok,« siger Tina Sloth Nielsen om sin oplevelse.

I Danmark kan Tina Sloth Nielsen nemlig konstatere, at den samme guldhare koster 45 kroner, hvilket er næsten 70 procent mere. Og det svarer altså til, at chokoladen koster 450 kroner kiloet.

»Hvad retfærdiggør at vi som danskere skal betale så meget mere for den samme vare?,« spørger hun.

Tina Sloth Nielsen undrede sig over, at chokoladen er så meget dyrere i Danmark end i Østrig. Foto: Privat Vis mere Tina Sloth Nielsen undrede sig over, at chokoladen er så meget dyrere i Danmark end i Østrig. Foto: Privat

En del af forklaringen skal findes i, at vi i Danmark betaler en markant højere moms, end det er tilfældet i Østrig. Og dertil kommer en dansk sukkerafgift.

I Østrig er momsen 10 procent på fødevarer i butikker, og hvis man regner bagud, vil du få en østrigsk pris uden moms på et beløb, der svarer til 24,08 kroner.

I Danmark betaler vi 11,25 kroner i moms på guldharen, og prisen indeholder også 25,97 kroner pr. kilo i sukkerafgift. Det er i guldharens tilfælde på 2,60 kroner.

Når moms og afgifter er taget ud, koster guldharen altså i Danmark 31,15 kroner.

Det er en mindre forskel, men det er stadig betydelige 29,8 procent dyrere for en dansk forbruger at købe en guldhare end for en østriger.

Så hvad er resten af forklaringen egentlig?

B.T. har spurgt Salling Group, og her svarer pressechef Jacob Krogsgaard Nielsen, at man for det første ikke ved, at om Tina Sloth Nielsen har købt guldharen på tilbud eller til normalpris i Østrig.

Han erkender imidlertid, at der er tale om en 'iøjnefaldende prisforskel'.

Men den ligger der flere forklaringer bag, siger Jacob Krogsgaard Nielsen. En af dem er forskellen i moms og afgifter som beskrevet ovenfor.

«Men der ligger også flere regnestykker imellem, inden chokoladen ender på danske hylder,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen.

Tina Sloth Nielsen indkøbte chokoladeharen i Billa i Østrig for 3,59 euro, hvilket svarer til cirka 26,76 kroner. Foto: Privat Vis mere Tina Sloth Nielsen indkøbte chokoladeharen i Billa i Østrig for 3,59 euro, hvilket svarer til cirka 26,76 kroner. Foto: Privat

»Da der er tale om en vare, som vi indkøber i relativt små mængder, sker det ikke direkte gennem Lindt, men importeres gennem en dansk distributør, en samhandelspartner, som er fordyrende,« forklarer han.

»Dernæst skal varerne deklareres på dansk, som også har en omkostning, ligesom der er lidt højere distributionsomkostninger i Skandinavien kontra Tyskland og Østrig, hvor brandet er stort,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen.

»Når det er sagt, så gør vi naturligvis alt, hvad vi kan for at forhandle de lavest mulige priser hos vores leverandører, så det kommer vores kunder til gode,« understreger han.