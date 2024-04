Hvis du har trang til Coops chips, så skal du læse med her.

For udeklareret sulfit har sat alarmen i gang.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse efter en henvendelse fra Coop.

Helt præcist, så er der tale om Coop Danmark, der tilbagekalder deres kartoffelchips 'Coop Cheese Wheel'.

Allergenet sulfit fremgår ikke af produktets mærkning, og derfor tilbagekaldes de.

Har du allergi over for sulfit fraråder Fødevarestyrelsen, at du spiser produktet. Forbrugere med allergi over for sulfit kan få en allergisk reaktion, hvis de indtager produktet.

Produktet er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen samt Coop365discount i hele landet.

Du bør kassere det eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte egen læge.

Dette er produktets nærmere betegnelser:

Coop Cheese Wheel

Nettovægt: 200 g

Bedst før-datoer:

19-1-2025

2-2-2025

9-2-2025

EAN-kode: 7340191103917