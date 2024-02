Kædedirektøren for 365discount, Michael Tilsted, vender som udgangspunkt tommelfingeren nedad, når det gælder de tre modeller til CO2-afgifter på kød og mælk, der onsdag blev præsenteret.

»Jeg mener, at den samlede udgift til fødevarer er høj nok i forvejen i Danmark, så jeg mener ikke, at en ren afgiftsforøgelse er den rigtige vej at gå,« siger han.

365discount har den seneste tid fået ret meget opmærksomhed, efter kæden i en uge har haft sat deres priser ned på frugt og grønt, så det svarede til, at momsen var væk.

Kædedirektøren åbner da også for at vende tommelfingeren opad, hvis de indtjente penge på CO2-afgifter i stedet går til at sætte momsen ned på frugt og grønt.

»Vi er jo meget for, at vi bruger fødevarepriserne som en aktiv mekanisme til at påvirke danskernes forbrug både i forhold til sundhed og klima, da vi ved, at det virker,« siger Michael Tilsted og tilføjer:

»Så hvis deres forslag kombineres med en udgiftsmæssig tilsvarende momsnedsættelse på frugt og grønt, hvilket jo også vil skubbe forbrug fra kød til frugt og grønt, så vil det godt kunne give mening.«

Skatteminister Jeppe Bruus (S) talte mandag med positive vendinger om, at prisen på frugt og grønt var midlertidning sat ned hos 365discount, så det svarede til momsen.

»Jeg synes, det er enormt positivt, at der bliver købt mere frugt og grønt. Der er ingen tvivl om, at prisen har en indflydelse, det tror jeg, at alle os, der handler ind til dagligt, godt ved,« sagde Jeppe Bruus under besøg i 365discounts butik i Glostrup, der kan læses mere om her.

Han ville dog ikke forholde sig til, om indtjening på CO2-afgifter, ville kunne bruges på at nedsætte momsen på frugt og grønt.

B.T. har bedt skatteministeren kommentere på den seneste udmelding fra kædedirektøren.