Det tog kun få minutter før de to mænd havde ført deres plan ud i livet.

Nu har SuperBrugsen i Vamdrup følt sig nødsaget til at reagere – selvom det kommer til at gå ud over både salget og kundernes oplevelse.

På videoovervågningsbilleder ses to mænd forrige weekend stikke af med dyre kødudskæringer for næsten 6.000 kroner fra supermarkedet, skriver JydskeVestkysten.

Det har fået SuperBrugsen i Vamdrup til at låse 'nytårskødet' – de dyre okse- og kalveudskæringer – inde, når personalet bag slagterdisken ikke er på arbejde.

Og ordningen gøres permanent, idet de to kødtyve ikke har været ene om at forlade supermarkedet med dyrt kød uden at betale.

»Jeg bliver da supervred over det, for det går ud over min forretning og betyder, at jeg så skal tjene flere penge ind på en anden måde,« siger slagtermester i SuperBrugsen i Vamdrup, Susan Mathiesen, til Jydske Vestkysten.

Hun formoder, at det vil skade salget, idet kunderne fremover skal henvende sig til personalet, hvis de vil købe de dyre kødudskæringer, når slagterdisken ikke er bemandet.

I flere andre supermarkeder har man også måttet se sig nødsaget til at låse kødet inde efter gentagne tyverier.

Sådan så det ud i Kvickly i Aalborg, hvor man har forsøgt at komme kødtyveri til livs. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så det ud i Kvickly i Aalborg, hvor man har forsøgt at komme kødtyveri til livs. Foto: Privatfoto

Kødtyveriet fra SuperBrugsen i Vamdrup er blevet politianmeldt.