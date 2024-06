Discountkæderne mærker en kraftig stigning i butikker, der har lov til at holde åbent Grundlovsdag.

Kravet for at kunne holde åbent er, at der skal være omsætning på under 41,2 millioner kroner om året, og så er der nogle forbehold som eksempelvis placeringen af butikkerne.

Nu viser det sig, at knap hver tredje af Lidls butikker rundt om i landet har fået lov at holde åben på helligdagen.

Det er helt konkret 44 ud af de 160 Lidl-butikker i Danmark, og det er langt flere end sidste år, oplyser kæden.

Årsagen er, at der siden 5. juni 2023 er kommet en stribe nye butikker i den tyske kæde, og mange er så små, at de må holde åbent på helligdagen.

Det er blandt andet nye Lidl-butikker i Rødby, Amager, Hurup, Bjerringbro, Mejrup og Østerbro i København, der ikke behøver lukke Grundlovsdag.

Fordobling i åbne butikker

Tidligt tirsdag kom det frem, at Rema 1000 på kort tid har oplevet en eksplosion i butikker, der har lov til at holde åbent Grundlovsdag.

Her har 55 af de i alt 405 butikker åbent Grundlovsdag, og det er over dobbelt så mange butikker i forhold til sidste år, hvor 26 af Rema 1000s butikker havde åbent på helligdagen.

Der er på et år sket stor stigning i butikker under Rema 1000, der har åbent Grundlovsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Der er på et år sket stor stigning i butikker under Rema 1000, der har åbent Grundlovsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I forhold til Netto er knap hver anden butik, der ikke har lukket onsdag, hvor det er helligdag.

Af de 531 Netto-butikker i Danmark holder i alt 265 åbent Grundlovsdag.

Kigger man 365discount, er tæt på alle butikker åbent Grundlovsdag.

Det drejer sig om 360 af discountkædens butikker, der ikke holder lukket på onsdag, oplyser Coop, der driver Brugsen, Kvickly og 365discount.

»Der er en håndfuld 365discount, hvor omsætningen er over den grænse, man skal være under for at have lov til at holde åbent Grundlovsdag, ifølge lukkeloven. Men generelt kan man handle som normalt i 365discount,« sagde Jens Juul Nielsen, der er pressechef i Coop, tidligt tirsdag til B.T.

Hør seneste afsnit af podcasten 'Spar Kassen', hvor Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, opremser de vildeste prisfald på biler det seneste år i Danmark.



Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.