Når danskerne kan spare hundredevis af kroner ved at handle ved grænsen, skyldes det unfair vilkår som følge af moms og afgifter, lyder fortællingen fra de danske dagligvarekæder.

Men en beregning foretaget for B.T. viser tydeligt, at den forklaring ikke kan stå alene, og at pilen peger i flere retninger, fastslår ekspert.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan grænsesupermarkedet Fleggaard har sat priserne markant ned, og en prissammenligning viste, at der er hundredevis af kroner at spare, hvis man fylder bilen op med klassiske grænsevarer som øl, sodavand og slik ved grænsen.

Det har fået flere danske aktører til at pege på, at Fleggaard på den tyske side af grænsen konkurrerer med danske dagligvarekæder på unfair vilkår – fordi moms og afgifter på fødevarer i Tyskland er markant lavere.

I B.T.s eksempel viste det sig i første omgang, indkøbsvognen med en række varer kostede 2.778,70 kroner at hente hos Bilka to go, mens de samme varer kostede 1.832,85 kroner at købe hos Fleggaard.

Det er en prisforskel mellem Fleggaard og Bilka to go på 945,85 kroner – cirka 34 procent.

B.T.s dækning af sagen 24. maj

Blæser til priskrig med massiv nedsættelse af 4.000 varer: 'En udfordring, at folk er i tvivl' 25. maj

'Wow': Detailhandelekspert i chok over 'drastisk' prisnedsættelse på smørbart 28. maj

Danske rivaler langer ud efter Fleggaard efter massive prisfald: 'Unfair' 1. juni

Stort pristjek: Voldsomme prisfald udløser kæmpe forskel

Ekspert: 'Det kan supermarkederne ikke leve med' 2. juni

Ekstra udgift ved billig handel ved grænsen: 'Den er i den grad skjult'



B.T. har bedt De Samvirkende Købmænd, som er interesseorganisationer for en række danske supermarkedskæder, og som aktivt har medvirket i kampagne for at få indført pant på dåser købt i grænsebutikkerne, beregne, hvordan Fleggaards priser ville se ud, hvis de i stedet for tysk moms og afgifter var underlagt danske vilkår.

Og så er forskellen i sagens natur ikke så stor. I det tilfælde ville Fleggaards indkøbsvogn koste 2.442 kroner.

Dermed er forskellen i forhold til danske priser nede på 336,70 kroner og 12,1 procent.

Det resultat viser ifølge detailhandelekspert Bruno Christensen, at forklaringen om de unfair konkurrencevilkår ikke kan stå alene.

»Tallene øger presset på det politiske system, for det handler om mere end bare én supermarkedskæde. Det er unfair konkurrencevilkår, de danske dagligvarekæder bliver udsat for på denne måde,« siger Bruno Christensen.

»Det går ud over butikker i hele Jylland og andre steder, når forbrugerne kan spare så mange penge på at køre til Tyskland,« tilføjer han.

Men Bruno Christensen mener også, at pilen nu kan rettes mod de danske dagligvarekæder selv.

»Hvis du brugte en af de andre kæder i din sammenligning, så ville forskellen formentlig være endnu større, og det er klart, at dagligvarekæderne i Danmark lige nu sidder og kigger på deres avancer,« siger Bruno Christensen til B.T.

»De kender godt det regnestykke, og det forsøger de nu at gøre noget ved. De neglicerer det ikke. Hvis der havde været en forskel på 50 kroner, ville de have trukket på skulderen over det. Men når det er over 300 kroner, så er det nok anderledes,« siger han.

Hos Fleggaard konstaterer marketingdirektør Jacob Gjørtz, at parterne driver detailhandel i Danmark, Tyskland eller ved grænsen ud fra de gældende vilkår.

»Derfor er beregningen teoretisk og en smule fortænkt,« siger han.

»Vores vilkår er, at vi skal afregne moms og afgifter i Tyskland. Det betyder, at vi kan tilbyde vores kunder en ekstra besparelse i forhold til Danmark. Og det er i sidste ende det, der tæller for kunden: at man kan få de kendte mærkevarer til en billigere pris i Fleggaard end i Danmark,« slår Jacob Gjørtz fast.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar til beregningerne fra Salling Group til denne artikel, men det har man takket nej til.

Få tip til at spare på kvalitetsmad i podcasten Spar Kassen, hvor kok og forhenværende dommer i Masterchef, Thomas Castberg, giver sine bedste råd til hurtig, billig mad - og grillen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.