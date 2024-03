I kølvandet på, at Sportmaster for knap to år siden skiftede ejer, er færre og færre af detailkædens butikker blevet at finde i det danske bybillede.

Og snart vil det være helt slut med Sportmaster-butikker i Danmark. Kæden skifter nemlig navn, skriver Finans og DetailWatch.

Fremover vil butikkerne og webshoppen gå under navnet Sports World.

»Navneskiftet kommer til at ske gradvist, så det er let for vores kunder at se og vide, hvornår de besøger en af vores Sportmaster-butikker og hvornår de går ind I vores nye Sports World-butikker,« udtaler Dorte Bloch, country manager i Frasers-koncernen, der ejer kæden, til Finans.

Med det nye navn kommer også et nyt koncept, der betyder, at der vil være færre, men større butikker.

For fremtiden vil der være 37 Sports World-butikker i Danmark.

Den første slår dørene op i Herlev i den kommende uge.